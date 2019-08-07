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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации четырех кандидатов в Мосгордуму

14:11, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЗаседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Центризбирком отклонил жалобы Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Любови Соболь и Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.
Накануне их апелляции рассматривала рабочая группа ЦИК.
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Что не так в подписях незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
После проверки Гудкову зачли 31 подпись избирателей из тех, что ранее признали недействительными, однако для регистрации ему не хватило еще 300 достоверных подписей.
При рассмотрении жалобы Руденко Центризбирком признал достоверными 3900 подписей, чего также оказалось недостаточно для регистрации. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что является основанием для отказа.
Любови Соболь вернули семь подписей, однако для регистрации в качестве кандидата ей не хватило 232 достоверных подписи избирателей.
У Елены Русаковой из партии "Яблоко" нашли подписи умерших и несуществующих людей. После повторной проверки ей вернули 87 подписей, но для регистрации этого оказалось недостаточно.
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Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).
При этом при проверке подписей Мосгоризбирком обнаружил множество нарушений: у 22 незарегистрированных кандидатов в списках нашли 339 умерших людей, а у 29 — более 14 тысяч несуществующих избирателей.
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Популярные комментарии
Вот жутко интересно... Чем руководствовались эти "кандидаты" зная что за подписью должны быть данные подписного? Типа прокатит на дурака?! :) Эти якобы "кандидаты", сами оказались в дураках! :))
7 августа, 18:35
БНБрутал Натурал
40460006
Достаточного одного умершего человека, чтобы признать , что при сборе подписей кандидат мошенничал.
7 августа, 19:28
АБАй Болит
2810003
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