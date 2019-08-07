ЦИК отклонил жалобы на отказ в регистрации четырех кандидатов в Мосгордуму

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Центризбирком отклонил жалобы Дмитрия Гудкова, Александра Руденко, Любови Соболь и Елены Русаковой на отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы.

Накануне их апелляции рассматривала рабочая группа ЦИК.

После проверки Гудкову зачли 31 подпись избирателей из тех, что ранее признали недействительными, однако для регистрации ему не хватило еще 300 достоверных подписей.

При рассмотрении жалобы Руденко Центризбирком признал достоверными 3900 подписей, чего также оказалось недостаточно для регистрации. Кроме того, у кандидата возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что является основанием для отказа.

Любови Соболь вернули семь подписей, однако для регистрации в качестве кандидата ей не хватило 232 достоверных подписи избирателей.

У Елены Русаковой из партии "Яблоко" нашли подписи умерших и несуществующих людей. После повторной проверки ей вернули 87 подписей, но для регистрации этого оказалось недостаточно.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября.

Избиркомы допустили до выборов 233 человека, 57 отказали (на прошлых выборах отказ в регистрации получили почти в два раза больше кандидатов — 107).