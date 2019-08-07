Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:07Z
https://ria.ru/20190807/1557254643.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155725/75/1557257566_0:128:2074:1295_1036x0_80_0_0_30a972dd08a0a78536cd71c5fa8e34c6.jpg
РИА Новости

При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщили СМИ

14:07, 7 августа 2019
329
© REUTERS / Omar SobhaniВзрыв в Кабуле. 7 августа 2019
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
© REUTERS / Omar Sobhani
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Афганистана.
отмечается, что еще 145 человек пострадали.
Ранее говорилось о 18 жертвах и ста пострадавших.
© REUTERS / Mohammad IsmailРаненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
© REUTERS / Mohammad Ismail
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в твиттере телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.
Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".
© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
000102
Обсудить 1
Кабул (провинция)Кабул (город)В мире
Рекомендуем
Взрыв в Кабуле. 7 августа 2019
Число пострадавших при взрыве в Кабуле выросло до 95
РИА
Новости
Вид с набережной на Гонконг
В результате столкновения двух автобусов в Гонконге пострадали 12 человек
Сейсмограф
На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Полиция Нигерии
В Нигерии пять человек погибли в результате взрыва
Лента
новостей
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
На западе Кабула прогремел взрыв
Президент США Дональд Трамп во время совещания в Белом доме
Трамп заявил, что Сеул увеличит взносы на обеспечение безопасности от КНДР
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
На Тайване землетрясение привело к перебоям с электричеством и транспортом
Скорая в Сирии
На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль
Раненый мужчина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
При взрыве в Кабуле погибли 18 человек, сообщили СМИ
Полицейские возле места взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019 года
В Кабуле три сотрудника безопасности погибли в ходе операции против ИГ*
Полицейские в США
В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
Атамбаев пообещал отпустить взятых в заложники спецназовцев
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Филиппинский президент пригрозил отрубить головы наркобаронам
Сейсмограф. Архивное фото
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Тайваня
Йеменские боевики сепаратистского движения
В Йемене сепаратисты объявили всеобщую мобилизацию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния