При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на заместителя министра внутренних дел Афганистана.
отмечается, что еще 145 человек пострадали.
Ранее говорилось о 18 жертвах и ста пострадавших.
Раненая женщина после взрыва в Кабуле, Афганистан. 7 августа 2019
Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в твиттере телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.
Телеканал Tolo News отметил ранее, что ответственность за произошедшее взяло на себя радикальное движение "Талибан".
© AP Photo / Rahmat GulВзрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
© AP Photo / Rahmat Gul
Взрыв в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019