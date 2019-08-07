При взрыве в Кабуле погибли 14 человек, сообщили СМИ

отмечается, что еще 145 человек пострадали.

Мощный взрыв прогремел в среду утром на западе столицы Афганистана. На кадрах, опубликованных в твиттере телеканала, виден столб дыма, возвышающийся над зданиями. По предварительным данным, целью подрыва автомобиля было одно из управлений полиции.