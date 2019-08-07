Прощание с композитором Сергеем Березиным пройдет 9 августа

Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Пламя" Сергей Березин во время репетиции. Архивное фото

Музыкальный руководитель вокально-инструментального ансамбля "Пламя" Сергей Березин во время репетиции

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Коллеги, поклонники и близкие простятся с композитором Сергеем Березиным в пятницу, 9 августа, в зале прощаний на Троекуровском кладбище, сообщил РИА Новости представитель ВИА "Пламя".

Ранее поэтесса Лариса Рубальская сообщила, что автор песен "Снег кружится" и "Может, я тебя выдумал", композитор, создатель и руководитель легендарного в СССР ВИА "Пламя" Сергей Березин умер в возрасте 81 года. В среду руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сказал РИА Новости, что его похоронят на Троекуровском кладбище в Москве.

"Прощание состоится в пятницу с 12 до 14 на Троекуровском кладбище в зале прощаний. Мы едем смотреть место на кладбище", - сказала собеседница агентства.