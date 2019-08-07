Физлиц обяжут на границах ЕАЭС подтвердить происхождение сумм от $100 тысяч

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Физические лица будут обязаны подтверждать происхождение наличных денег и денежных инструментов при их декларации на таможне границ ЕАЭС, если совокупный объем средств превысит 100 тысяч долларов, соответствующее решение коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла 6 августа.

"Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США", - говорится в сообщении ЕЭК.

В конце февраля пресс-служба ФТС РФ сообщала РИА Новости, что введение такой меры направлено на реализацию рекомендации №32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Рекомендация №32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для задержки этих средств, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.