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РИА Новости

Физлиц обяжут на границах ЕАЭС подтвердить происхождение сумм от $100 тысяч

13:55, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник таможенной службы РФ
Сотрудник таможенной службы РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сотрудник таможенной службы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Физические лица будут обязаны подтверждать происхождение наличных денег и денежных инструментов при их декларации на таможне границ ЕАЭС, если совокупный объем средств превысит 100 тысяч долларов, соответствующее решение коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла 6 августа.
"Коллегия ЕЭК установила, что при таможенном декларировании физическими лицами наличных денежных средств и денежных инструментов необходимо представить документы для подтверждения их происхождения при превышении общей суммы, эквивалентной 100 тысячам долларов США", - говорится в сообщении ЕЭК.
В пресс-службе ЕЭК РИА Новости пояснили, что решение вступает в силу по истечении 180 календарных дней с даты опубликования.
В конце февраля пресс-служба ФТС РФ сообщала РИА Новости, что введение такой меры направлено на реализацию рекомендации №32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, FATF). Рекомендация №32 была разработана для обеспечения стран мерами по выявлению физического трансграничного перемещения наличных денег и оборотных инструментов на предъявителя, а также правовыми полномочиями для задержки этих средств, если в отношении них имеются подозрения в финансировании терроризма или в отмывании денег.
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Евразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияЭкономика
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