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РИА Новости
Культура

В Чечне рассказали о последней песне Вилли Токарева, посвященной Кадырову

13:54, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей АлександровПевец и автор-исполнитель Вилли Токарев
Певец и автор-исполнитель Вилли Токарев
© РИА Новости / Андрей Александров
ГРОЗНЫЙ, 7 авг — РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров рассказал, что певец и композитор Вилли Токарев посвятил свою последнюю песню главе Чечни Рамзану Кадырову.
Запись песни, которую супруга артиста передала после его смерти, Умаров опубликовал в инстаграме.
"Эту забавную (уж какая есть) композицию о Чечне и Рамзане Кадырове мне прислала жена Токарева почти сразу после того, как остановилось его сердце", — написал министр.
В песне под музыку, схожую с кавказской, перечисляются заслуги Кадырова и говорится, что "Чечня — это сказка и быль", "Чечня — это значит кадыровский стиль".
Умаров добавил, что не был фанатом Токарева, хоть и слушал в юности его песни.
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"Я хорошо помню, как мы, совсем еще юные, украдкой слушали его вещи о нелегкой судьбе советских эмигрантов, что терялись в гламурных трущобах нью-йоркских небоскребов и авеню. Вилли, безусловно, внес в эту тяжкую суету чужбины нечто свое, помогающее не только выжить, но и жить. Жить в надежде на маленькое, но собственное счастье", — отметил он.
Вилли Токарев (полное имя Вилен) — автор-исполнитель, звезда русской эмиграции, выступал в жанре русского шансона. Среди его самых популярных песен — "Небоскребы, небоскребы", "В шумном балагане", "Летят перелетные птицы". В 1974 году эмигрировал в США, в 1990-е вернулся в Россию. За творческую карьеру записал в общей сложности около полусотни альбомов.
Токарев скончался от онкологического заболевания 4 августа. Ему было 84 года. Точной информации о дате и месте его похорон пока нет.
Певец Вилли Токарев
4 августа, 17:48
Биография Вилли Токарева
30851212
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КультураДжамбулат УмаровРамзан КадыровЧечня
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