Евросоюз выступил против экстерриториальных мер в отношении Венесуэлы

БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Евросоюз, комментируя решение США ввести новые ограничения против Венесуэлы, заявил, что не поддерживает экстерриториальное применение односторонних санкций.

В понедельник Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в американской юрисдикции. Решение коснулось Центробанка страны и государственной нефтяной компании PDVSA.

"Что касается вопроса про меры США, мы это не комментируем. Но в целом наша позиция хорошо известна и состоит в том, что мы выступаем против экстерриториального применения односторонних мер", — заявил в среду на брифинге представитель ЕК.

Он также подтвердил, что ЕС может принять дополнительные индивидуальные меры против некоторых граждан Венесуэлы или пересмотреть эти санкции в зависимости от хода переговоров, добавив, что такие санкции не должны сказаться на экономическом положении жителей страны.

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и другие поддержали Мадуро как легитимного президента.