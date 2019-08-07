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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Евросоюз выступил против экстерриториальных мер в отношении Венесуэлы

13:51, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Евросоюз, комментируя решение США ввести новые ограничения против Венесуэлы, заявил, что не поддерживает экстерриториальное применение односторонних санкций.
В понедельник Дональд Трамп подписал указ о блокировке активов венесуэльских властей в американской юрисдикции. Решение коснулось Центробанка страны и государственной нефтяной компании PDVSA.
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"Что касается вопроса про меры США, мы это не комментируем. Но в целом наша позиция хорошо известна и состоит в том, что мы выступаем против экстерриториального применения односторонних мер", — заявил в среду на брифинге представитель ЕК.
Он также подтвердил, что ЕС может принять дополнительные индивидуальные меры против некоторых граждан Венесуэлы или пересмотреть эти санкции в зависимости от хода переговоров, добавив, что такие санкции не должны сказаться на экономическом положении жителей страны.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава подконтрольной оппозиции Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. Россия, Китай, Турция и другие поддержали Мадуро как легитимного президента.
Вашингтон 28 января ввел санкции против PDVSA, заблокировав активы и интересы компании в своей юрисдикции на семь миллиардов долларов и запретив сделки с ними. Позднее в США арестовали активы других крупнейших компаний страны и ввели персональные санкции против высокопоставленных венесуэльских чиновников.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеДональд ТрампНиколас МадуроСШАВ мире
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