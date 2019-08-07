В ЦИК рекомендовали Соболь взыскать деньги за экспертизу подписей по копиям

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Председатель ЦИК Элла Памфилова порекомендовала незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Любови Соболь, которой отказано в регистрации, потому что в подписных списках значились умершие и несуществующие граждане, взыскать деньги за проведение экспертизы подписей избирателей с тех экспертов, к которым обращались ее представители.

"У вас есть сейчас основания с кандидатом взыскать те почти четыре миллиона рублей, которые вы заплатили за недобросовестную экспертизу по копиям документов, когда ни один уважающий себя эксперт не берется за эту работу", - заявила Памфилова представителю Соболь Александру Помазуеву на заседании ЦИК в среду.

Последний бурно выражал несогласие со словами главы ЦИК и с тем, что она, по его мнению, не придерживается повестки заседания. "Это мое право. Вот вы у себя, в вашей конторе, в вашей шарашке, будете заводить порядки", - добавила Памфилова.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Соболь и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. По результатам рассмотрения жалобы кандидата ЦИК восстановил 7 подписей, ранее признанных недействительными, однако для регистрации Соболь в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы не хватает еще 232 достоверных подписей избирателей.