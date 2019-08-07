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РИА Новости

Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории

13:45, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Познер
Телеведущий Владимир Познер
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в своем блоге назвал Леонардо да Винчи "величайшим гением в истории человечества".
"Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач", — признался журналист.
Он добавил, что да Винчи пришел как будто "из другого мира". Именно у него бы ему хотелось взять интервью.
"Есть ряд других товарищей, с которыми я с удовольствием бы поговорил: Шекспир, Пушкин, но все-таки Леонардо — первый", — резюмировал Познер.
Предполагаемый автопортрет Леонардо да Винчи
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Леонардо да ВинчиВладимир ПознерОбщество
Популярные комментарии
Осталось только спросить у этих товарищей, а хотят ли они говорить с тобой.
7 августа, 13:54
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