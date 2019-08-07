Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Телеведущий Владимир Познер в своем блоге назвал Леонардо да Винчи "величайшим гением в истории человечества". Телеведущий Владимир Познер в своемназвал Леонардо да Винчи "величайшим гением в истории человечества".

"Он один такой. Не только как живописец, но и как инженер, но и как философ, и вообще непонятно, каким образом он мог существовать, к тому же красавец, силач", — признался журналист.

Он добавил, что да Винчи пришел как будто "из другого мира". Именно у него бы ему хотелось взять интервью.