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РИА Новости

Путин и Зеленский договорились о возможной встрече "нормандской четверки"

13:41, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Зеленский и российский лидер Владимир Путин по телефону договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы готовят документы для подписания на высшем уровне.
Зеленский и Путин в среду провели телефонный разговор.
"Стороны договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата". Рабочие группы пока нарабатывают документы для подписания на высшем уровне", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства.
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