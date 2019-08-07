Путин и Зеленский договорились о возможной встрече "нормандской четверки"

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского заявила, что Зеленский и российский лидер Владимир Путин по телефону договорились о возможной встрече лидеров стран "нормандского формата", рабочие группы готовят документы для подписания на высшем уровне.