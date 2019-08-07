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РИА Новости
Культура

Про кота Гарфилда снимут сериал

15:03, 7 августа 2019
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© Paws, Inc.Гарфилд
Гарфилд
© Paws, Inc.
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Телеканал Nickelodeon снимет анимационный сериал про кота Гарфилда, сообщает Variety.
Nicelodeon получил права на героя популярных комиксов.
"Я очень рад тому, что Гарфилд попал в умелые руки", - заявил создатель ленивого кота Джим Дэвис.
"Мы с воодушевлением займемся производством мультсериала про любимца многих поколений", — рассказала одна из руководителей телеканала, Пэм Кауфман.
Комиксы о коте-любителе лазаньи выходят с 1978 года. По ним снимался мультсериал "Гарфилд и его друзья" (1988-1995). Вышел художественный фильм "Гарфилд" (2004), а затем его продолжение "Гарфилд 2: История двух кошечек" (2006), в которых главного героя озвучивал Билл Мюррей. В русской озвучке кот говорил голосом Олега Табакова.
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