Про кота Гарфилда снимут сериал

"Я очень рад тому, что Гарфилд попал в умелые руки", - заявил создатель ленивого кота Джим Дэвис.

Комиксы о коте-любителе лазаньи выходят с 1978 года. По ним снимался мультсериал "Гарфилд и его друзья" (1988-1995). Вышел художественный фильм "Гарфилд" (2004), а затем его продолжение "Гарфилд 2: История двух кошечек" (2006), в которых главного героя озвучивал Билл Мюррей. В русской озвучке кот говорил голосом Олега Табакова.