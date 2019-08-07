Про кота Гарфилда снимут сериал

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Телеканал Nickelodeon снимет анимационный сериал про кота Гарфилда, сообщает Variety.
Nicelodeon получил права на героя популярных комиксов.
"Я очень рад тому, что Гарфилд попал в умелые руки", - заявил создатель ленивого кота Джим Дэвис.
"Мы с воодушевлением займемся производством мультсериала про любимца многих поколений", — рассказала одна из руководителей телеканала, Пэм Кауфман.
Комиксы о коте-любителе лазаньи выходят с 1978 года. По ним снимался мультсериал "Гарфилд и его друзья" (1988-1995). Вышел художественный фильм "Гарфилд" (2004), а затем его продолжение "Гарфилд 2: История двух кошечек" (2006), в которых главного героя озвучивал Билл Мюррей. В русской озвучке кот говорил голосом Олега Табакова.