В Британии десятки авиарейсов задержали и отменили из-за сбоя в IT-системе

ЛОНДОН, 7 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько десятков авиарейсов британской авиакомпании Airways задержано и отменено в среду утром из-за сбоя в компьютерной системе авиаперевозчика, свидетельствуют данные онлайн-табло лондонских аэропортов.

В частности, отмены рейсов наблюдаются в аэропортах Хитроу, Гатвик и Сити. К пунктам регистрации выстроились очереди, пассажирам также недоступна услуга онлайн-регистрации на рейсы.

Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и порекомендовала клиентам, летящим региональными и ближнемагистральными рейсами, перебронировать билеты на другие даты.

"Ряд рейсов продолжает осуществляться, но мы рекомендуем нашим клиентам проверять информацию на сайте перед тем, как приезжать в аэропорт и оставлять дополнительное время", - говорится в сообщении British Airways.