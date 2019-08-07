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РИА Новости

В Британии десятки авиарейсов задержали и отменили из-за сбоя в IT-системе

13:32, 7 августа 2019
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CC BY 2.0 / Mark Harkin / Самолет авиакомпании British Airways
Самолет авиакомпании British Airways
CC BY 2.0 / Mark Harkin /
Самолет авиакомпании British Airways. Архивное фото
ЛОНДОН, 7 авг – РИА Новости, Наталья Копылова. Несколько десятков авиарейсов британской авиакомпании Airways задержано и отменено в среду утром из-за сбоя в компьютерной системе авиаперевозчика, свидетельствуют данные онлайн-табло лондонских аэропортов.
В частности, отмены рейсов наблюдаются в аэропортах Хитроу, Гатвик и Сити. К пунктам регистрации выстроились очереди, пассажирам также недоступна услуга онлайн-регистрации на рейсы.
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Названы страны, где чаще всего задерживают авиарейсы
Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства и порекомендовала клиентам, летящим региональными и ближнемагистральными рейсами, перебронировать билеты на другие даты.
"Ряд рейсов продолжает осуществляться, но мы рекомендуем нашим клиентам проверять информацию на сайте перед тем, как приезжать в аэропорт и оставлять дополнительное время", - говорится в сообщении British Airways.
Это не первый случай отказа компьютерной системы у британского авиаперевозчика. Сбои в IT-системе наблюдались в мае 2017 года и в июле 2018 года.
Информационное табло с расписанием рейсов в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
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