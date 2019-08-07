Скульптор рассказал про работу над барельефами и вратами главного храма ВС

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Скульпторы и художники ведут работу по созданию элементов художественно-архитектурного убранства главного храма Вооруженных сил РФ, который будет открыт в 2020 году в подмосковном парке "Патриот", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Скульптор Виталий Шанов работает над вратами Главного храма ВС РФ и барельефами, на которых будут отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны", - отметили в военном ведомстве.

"Мы можем работать практически круглосуточно, современные технологии нам это позволяют. В мастерской мы делаем большие щитовые панно, по утвержденным эскизам и моделям, которые увеличиваем в нужный масштаб, и работаем над элементами: ликами, кистями, складками одежды", - цитирует ведомство Шанова.

Битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг Панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над рейхстагом и многие другие известные события войны будут запечатлены на фасадах храма. Сейчас работа над барельефами в глине завершается, изображения проходят процедуру формовки, и их готовят к отливке и сборке в бронзе. Готовые элементы доставят к месту строительства храма, где они будут окончательно собраны и установлены.

В мастерской Шанова также ведется работа по созданию врат. Их высота составит 12 метров, ширина - 7 метров. При этом северные ворота будут посвящены начальному этапу войны, а южные - победе.

"Мы уже завершили работу в мягком материале (глине - ред.) над статуями Александра Невского и Дмитрия Донского. Они в финальной фазе, в ближайшее время приступим к снятию форм. Скульптуры будут размещены над северными вратами Главного храма ВС РФ", - отметил Шанов.

Большие врата будут открываться только во время праздничных, торжественных событий. В остальное же время прихожане будут проходить в храм через малые ворота, высота которых достигает 5,5 метра, а ширина - 4 метров.