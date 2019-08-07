Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T13:31Z
https://ria.ru/20190807/1557253397.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155567/87/1555678745_0:511:2732:2048_1036x0_80_0_0_b24ee72ac9144d5ba61143404ac25660.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Скульптор рассказал про работу над барельефами и вратами главного храма ВС

13:31, 7 августа 2019
49
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСтроительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка "Патриот"
Строительство главного храма Вооруженных сил РФ во имя Воскресения Христова на территории парка Патриот
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Скульпторы и художники ведут работу по созданию элементов художественно-архитектурного убранства главного храма Вооруженных сил РФ, который будет открыт в 2020 году в подмосковном парке "Патриот", сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Скульптор Виталий Шанов работает над вратами Главного храма ВС РФ и барельефами, на которых будут отображены все наиболее значимые битвы Великой Отечественной войны", - отметили в военном ведомстве.
Икона Спасителя, храм Ксении Блаженной в Петербурге
11 июля, 11:14
Главную икону храма ВС РФ "Спас Нерукотворный" доставят в Сочи
"Мы можем работать практически круглосуточно, современные технологии нам это позволяют. В мастерской мы делаем большие щитовые панно, по утвержденным эскизам и моделям, которые увеличиваем в нужный масштаб, и работаем над элементами: ликами, кистями, складками одежды", - цитирует ведомство Шанова.
Битва за Сталинград, освобождение Севастополя, подвиг Панфиловцев, оборона Москвы, водружение знамени Победы над рейхстагом и многие другие известные события войны будут запечатлены на фасадах храма. Сейчас работа над барельефами в глине завершается, изображения проходят процедуру формовки, и их готовят к отливке и сборке в бронзе. Готовые элементы доставят к месту строительства храма, где они будут окончательно собраны и установлены.
Макет главного храма Вооруженных Сил РФ в парке Патриот. 19 сентября 2018
13 марта, 01:42
Центральную икону главного храма ВС РФ создадут на личные средства Путина
В мастерской Шанова также ведется работа по созданию врат. Их высота составит 12 метров, ширина - 7 метров. При этом северные ворота будут посвящены начальному этапу войны, а южные - победе.
"Мы уже завершили работу в мягком материале (глине - ред.) над статуями Александра Невского и Дмитрия Донского. Они в финальной фазе, в ближайшее время приступим к снятию форм. Скульптуры будут размещены над северными вратами Главного храма ВС РФ", - отметил Шанов.
Большие врата будут открываться только во время праздничных, торжественных событий. В остальное же время прихожане будут проходить в храм через малые ворота, высота которых достигает 5,5 метра, а ширина - 4 метров.
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот".
200020
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеДмитрий ДонскойПатриотАлександр НевскийМоскваСевастополь
Рекомендуем
Тюльпаны
В Москве осенью высадят более 13 миллионов тюльпанов
РИА
Новости
Община Успенского храма в селе Птичья Ровенского района
СБУ завела дело на священника УПЦ из-за интервью российским журналистам
Самолет авиакомпании British Airways
В Британии десятки авиарейсов задержали и отменили из-за сбоя в IT-системе
Летние веранды в Москве
В Москве рестораторам рекомендовали свернуть веранды из-за непогоды
Лента
новостей
Заседание ЦИК РФ по рассмотрению жалоб незарегистрированных кандидатов
Памфилова рассказала, что в ЦИК ради Соболь дежурили медики
Заседание Священного Синода в Санкт-Петербурге
Патриарх Кирилл написал Трампу в связи с массовыми расстрелами в США
Дом правительства Московской области
В Подмосковье появится новый индустриальный парк
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Кузнецова призвала выработать закон по профилактике выпадения детей из окон
Здание Тверского районного суда Москвы
Два московских суда возобновили работу после эвакуации из-за угрозы взрыва
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев
Булаев предложил, как можно поменять механизм сбора подписей избирателей
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Биография Джона Хантсмана
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
ЦИК отклонил жалобу на отказ в регистрации Руденко кандидатом в Мосгордуму
Кот в кресле у батареи
Магаданские энергетики не готовы включать централизованное отопление летом
Автомобили скорой помощи и полиции вокруг места аварии
В Греции загорелся туристический автобус
Тушение лесных пожаров в Якутии
Жителю Якутии потребовалась медпомощь из-за дыма от лесных пожаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния