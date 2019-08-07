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РИА Новости

Названы самые популярные профессии у подростков в Москве

13:28, 7 августа 2019
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© Фото : Департамент труда и социальной защиты МосквыЦентр "Моя карьера"
Центр Моя карьера
© Фото : Департамент труда и социальной защиты Москвы
Центр "Моя карьера". Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Официант, делопроизводитель, продавец-консультант, администратор в офис, курьер и промоутер стали самыми распространенными "летними" профессиями среди подростков, сообщили в департаменте труда и социальной защиты Москвы.
При выборе работы наибольшее значение молодые люди придают лояльности начальства и гибкому графику, рассказали в пресс-службе департамента.
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Отмечается, что летом работодатели готовы нанимать временный персонал вместо тех, кто ушел в отпуск.
Всего с июня трудоустроены более 60% обратившихся подростков, заявили в пресс-службе.
"Если сохраняется возможность совмещать подработку с учебой, молодые люди могут остаться в компании с перспективой перейти в штат и на более высокие позиции, если зарекомендуют себя как ответственные сотрудники", - отмечают специалисты.
Кроме того, у подростков появляется возможность войти в рабочий режим и почувствовать, что такое труд, заключили в департаменте.
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