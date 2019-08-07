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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

ЦИК отклонил жалобу на отказ в регистрации Руденко кандидатом в Мосгордуму

13:27, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЦИК на заседании в среду принял решение не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Александра Руденко кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Руденко и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. Как сообщалось на заседании рабочей группы, после проверки Центризбирком посчитал достоверными 3,9 тысячи подписей из предоставленных кандидатом, чего недостаточно для регистрации. Кроме того, у Руденко возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.
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"Жалобу Александра Вячеславовича Руденко на решение Московской городской избирательной комиссии от 30 июля и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской думы по одномандатному избирательному округу №42 от 13 июля оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы пройдут 8 сентября.
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