ЦИК отклонил жалобу на отказ в регистрации Руденко кандидатом в Мосгордуму

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ЦИК на заседании в среду принял решение не удовлетворять жалобу на отказ в регистрации самовыдвиженца Александра Руденко кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Накануне рабочая группа ЦИК рассмотрела жалобу Руденко и рекомендовала оставить ее без удовлетворения. Как сообщалось на заседании рабочей группы, после проверки Центризбирком посчитал достоверными 3,9 тысячи подписей из предоставленных кандидатом, чего недостаточно для регистрации. Кроме того, у Руденко возникли проблемы с заполнением необходимых справок, что также является основанием для отказа в регистрации.

"Жалобу Александра Вячеславовича Руденко на решение Московской городской избирательной комиссии от 30 июля и решение окружной избирательной комиссии по выборам депутата Московской городской думы по одномандатному избирательному округу №42 от 13 июля оставить без удовлетворения", - говорится в постановлении.