Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".

На записи длительностью чуть более одной минуты видно, как летательный аппарат с бортовым номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает, маневрирует в небе и приземляется на землю.

Судя по кадрам, "Охотник" выполнял первый полет с неубранными шасси — это нормальная практика в случае с авиационной техникой самолетного типа.

Беспилотник, который должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах, выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.

Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, и турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.