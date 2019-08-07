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РИА Новости
Новое оружие России

Минобороны опубликовало видео первого полета беспилотника "Охотник"

13:25, 7 августа 2019
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МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. На ютьюб-канале Минобороны России появилось видео первого полета новейшего беспилотника "Охотник".
На записи длительностью чуть более одной минуты видно, как летательный аппарат с бортовым номером 071 совершает пробег по взлетно-посадочной полосе, взлетает, маневрирует в небе и приземляется на землю.
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Судя по кадрам, "Охотник" выполнял первый полет с неубранными шасси — это нормальная практика в случае с авиационной техникой самолетного типа.
Беспилотник, который должен стать первым тяжелым дроном с ударными функциями в Вооруженных силах, выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения.
Помимо этого, он оснащен аппаратурой для оптико-электронной, радиотехнической и других видов разведки, и турбореактивным двигателем серии АЛ-31, который используют, в частности, на истребителях Су-27. При этом на крыле аппарата нет характерных подвесов для вооружения: следовательно, средства поражения расположены внутри фюзеляжа.
Первый полет "Охотника" состоялся 3 августа и продлился более 20 минут. Под управлением оператора он совершил несколько облетов аэродрома на высоте порядка 600 метров и выполнил успешную посадку.
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9541666818
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФРоссияБезопасность
Популярные комментарии
B-2 Spirit, только карликовый. Наверное болел в детстве часто.
7 августа, 14:16
nn oo
27700086
Иди одеждой торгуй, ЗРК летающий
7 августа, 14:08
Иван Козорезов
111500012
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