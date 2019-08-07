Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T14:07Z
https://ria.ru/20190807/1557252957.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/41818/16/418181626_0:17:2933:1667_1036x0_80_0_0_05edb0f5bb2969bb5ad4ec4745d7f35f.jpg
РИА Новости
Культура

В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем

14:07, 7 августа 2019
799
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк64-й Каннский кинофестиваль
64-й Каннский кинофестиваль
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror.
Десять лет назад на Мидса, которому сейчас 33 года, начали обращать внимание подростки. Его принимали за Брэда Питта, поэтому часто останавливали и просили сфотографировать и дать автограф.
Спустя годы, ситуация не изменилась.
"Никуда не могу пойти. Например, когда я захожу в магазин, то вижу, как продавцы за прилавком подталкивают друг друга, думая, что я Брэд Питт", - сказал Натан Мидс.
Строитель не считает, что он сильно похож на голливудского актера. Тем не менее, Мидса не раздражает пристальное внимание. Более того, он постоянно ходит с бородой-эспаньолкой, чтобы больше походить на актера.
© Фото : страница Nathan Meads в Facebook, Sputnik/Асатур ЕсаянцНатан Мидс и актер Брэд Питт
Натан Мидс и актер Брэд Питт
© Фото : страница Nathan Meads в Facebook, Sputnik/Асатур Есаянц
Натан Мидс и актер Брэд Питт
Британец ежедневно получает десятки сообщений в социальных сетях и старается ответить всем поклонникам. Именно в Интернете он познакомился со своей девушкой.
Она переживала, когда встретилась с копией Брэда Питта: "Натан смеется над этим, и я тоже, но мне было так неловко: я совсем не похожа на Анджелину Джоли".
Певица Рианна
24 июля, 22:19
Рианна опубликовала фотографию модели, которая может быть ее двойником
040000
КультураСтиль жизниНовости культурыБрэд Питт (Уильям Бредли)Великобритания
Рекомендуем
Джастас Уолкер
"Веселый молочник" с Алтая призвал Россию отменить продэмбарго
РИА
Новости
Подожженный российский танк в селе Карамахи, Дагестан
"Бабахнуло рано утром". Зачем боевики Басаева вторглись в Дагестан
Монеты номиналом один рубль, один евро на банкноте один доллар США
Эксперты рассказали, какие активы защитят в августе от "черных лебедей"
Учёные Алексей и Елена Шмелёвы: анекдоты скоро исчезнут навсегда
Учёные Алексей и Елена Шмелёвы: анекдоты скоро исчезнут навсегда
Лента
новостей
Режиссер Квентин Тарантино
Тарантино сказал, что много раз смотрел советский фильм "Человек-амфибия"
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
В Госдуме проведут расследование вмешательства во внутренние дела России
Михаил Круг
СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Газета Работа на ярмарке вакансий
Росстат назвал основные причины незанятости населения
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Шторм в Сочи
В Сочи мужчина и мальчик утонули во время шторма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния