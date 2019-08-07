В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Он оказался строителем

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, В Великобритании нашли двойника Брэда Питта. Это строитель Натан Мидс, которого с юности сравнивают с американским актером, сообщает Mirror.

Десять лет назад на Мидса, которому сейчас 33 года, начали обращать внимание подростки. Его принимали за Брэда Питта, поэтому часто останавливали и просили сфотографировать и дать автограф.

Спустя годы, ситуация не изменилась.

"Никуда не могу пойти. Например, когда я захожу в магазин, то вижу, как продавцы за прилавком подталкивают друг друга, думая, что я Брэд Питт", - сказал Натан Мидс.

Строитель не считает, что он сильно похож на голливудского актера. Тем не менее, Мидса не раздражает пристальное внимание. Более того, он постоянно ходит с бородой-эспаньолкой, чтобы больше походить на актера.

Британец ежедневно получает десятки сообщений в социальных сетях и старается ответить всем поклонникам. Именно в Интернете он познакомился со своей девушкой.