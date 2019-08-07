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РИА Новости

В Чувашии мирового судью заподозрили в мошенничестве почти на 3 млн рублей

13:10, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
КАЗАНЬ, 7 авг - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении мирового судьи в Чувашии, которая подозревается в получении почти 3 миллионов рублей от местного жителя за обещание изменить категорию земельного участка и оформить самовольно возведенную постройку, сообщает СК.
"Председателем Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении мирового судьи судебного участка №1 города Канаша Чувашской Республики Розы Габдулловой. Она подозревается в мошенничестве в крупном размере и покушение на мошенничество в особо крупном размере", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, с декабря 2015 по декабрь 2017 года подозреваемая через свою 44-летнюю знакомую, а также лично получила 850 тысяч рублей от жителя города Чебоксары, которого женщины ввели в заблуждение относительно того, что Габдуллова решит вопрос по изменению категории земельного участка и оформлению самовольно возведенной на нем постройки.
В июне 2018 года подозреваемая и её знакомая, как установило следствие, обманным путем якобы за завершение процесса оформления документов получили от мужчины еще 2 миллиона рублей, а 16 июля 2018 года при передаче очередной суммы в размере 1,8 миллиона рублей их противоправные действия были пресечены сотрудниками управления ФСБ России по Чувашии.
Уголовное дело в отношении 44-летней знакомой мирового судьи было возбуждено ранее, его расследование продолжается.
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