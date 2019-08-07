Эсеры предложили установить выплаты опекунам погибших военных

"В тех случаях, когда погибший был сиротой, но при этом есть родные люди, которые заменили ему отца и мать. Это могут быть усыновители либо опекуны из числа близких родственников. Чаще всего, бабушки и дедушки. Это люди, которые растили и воспитывали погибшего как сына, которые сами осиротели с этой утратой, и их горе не менее глубоко, чем горе кровных родителей. Закон должен это учитывать. Нашей инициативой мы предлагаем распространить существующие выплаты по смерти указанных в законе граждан на усыновителей и замещающих родителей близких родственников", - приводятся слова Миронова в сообщении.