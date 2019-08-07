Эсеры предложили установить выплаты опекунам погибших военных

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить выплаты опекунам погибших военнослужащих.
Как сообщается на сайте Миронова, сейчас право на возмещение вреда в случае гибели военного, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы имеют супруги, дети и родители погибшего. Сам лидер СР считает, что такой порядок несправедливо ущемляет права других членов семьи.
"В тех случаях, когда погибший был сиротой, но при этом есть родные люди, которые заменили ему отца и мать. Это могут быть усыновители либо опекуны из числа близких родственников. Чаще всего, бабушки и дедушки. Это люди, которые растили и воспитывали погибшего как сына, которые сами осиротели с этой утратой, и их горе не менее глубоко, чем горе кровных родителей. Закон должен это учитывать. Нашей инициативой мы предлагаем распространить существующие выплаты по смерти указанных в законе граждан на усыновителей и замещающих родителей близких родственников", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Как отмечается, инициатива разработана с учетом профильного постановления Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года, с тем чтобы обеспечить адекватное возмещение вреда "лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего и содержали его до достижения совершеннолетия".