Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T13:09Z
https://ria.ru/20190807/1557252665.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154824/18/1548241823_0:0:3146:1770_1036x0_80_0_0_1727a2ff43607c20a9c8f4d617e7b90d.jpg
РИА Новости

Эсеры предложили установить выплаты опекунам погибших военных

13:09, 7 августа 2019
196
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
Руководитель фракции Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов выступает на пленарном заседании Государственной думы РФ. 19 декабря 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Группа депутатов от "Справедливой России" во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается установить выплаты опекунам погибших военнослужащих.
Как сообщается на сайте Миронова, сейчас право на возмещение вреда в случае гибели военного, гражданина, призванного на военные сборы, или инвалида вследствие военной травмы имеют супруги, дети и родители погибшего. Сам лидер СР считает, что такой порядок несправедливо ущемляет права других членов семьи.
"В тех случаях, когда погибший был сиротой, но при этом есть родные люди, которые заменили ему отца и мать. Это могут быть усыновители либо опекуны из числа близких родственников. Чаще всего, бабушки и дедушки. Это люди, которые растили и воспитывали погибшего как сына, которые сами осиротели с этой утратой, и их горе не менее глубоко, чем горе кровных родителей. Закон должен это учитывать. Нашей инициативой мы предлагаем распространить существующие выплаты по смерти указанных в законе граждан на усыновителей и замещающих родителей близких родственников", - приводятся слова Миронова в сообщении.
Как отмечается, инициатива разработана с учетом профильного постановления Конституционного суда РФ от 17 июля 2014 года, с тем чтобы обеспечить адекватное возмещение вреда "лицам, которые длительное время надлежащим образом воспитывали военнослужащего и содержали его до достижения совершеннолетия".
Затопленная улица в городе Тулун в Иркутской области
Вчера, 09:07
Пермские власти выплатят более 1,5 млн рублей пострадавшим от паводка
600005
Обсудить 0
Сергей МироновСправедливая РоссияГосдума РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Паводковая ситуация в Еврейской автономной области
В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
РИА
Новости
Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин и Зеленский обсудили работу по возвращению удерживаемых лиц
Геннадий Зюганов
Зюганов предложил обсудить вмешательство в российские выборы 19 августа
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин заявил Зеленскому о важности диалога сторон по Донбассу
Лента
новостей
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
В Южной Осетии оценили возможность возвращение в страну грузинских беженцев
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Глава ЦИК Элла Памфилова
Механизм сбора подписей в поддержку кандидатов устарел, заявила Памфилова
Задержанный в наручниках
В Магнитогорске задержали подозреваемого в подрыве машины
Роман Сущенко в Московском городском суде во время оглашения приговора. 4 июня 2018
Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
Михаил Круг
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения школы депутатов партии Слуга народа в Трускавце
Зеленскому надо говорить с властями ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
В ДНР назвали потери ВСУ в Донбассе с начала перемирия небоевыми
Президент Украины Владимир Зеленский
Эксперт объяснил желание Зеленского собрать "нормандский формат"
Скорая в Сирии
На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
09:07Атамбаев признался журналистам, что стрелял во время попытки его задержания
Лента новостейМолния