Либо жена, либо кальян: в Египте мужчинам запретили ночные посиделки в кафе

КАИР, 7 авг - РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Эпидемия разводов и снижение количества регистрируемых браков, охватившие в целом консервативный Египет, заставили власти этой арабской страны искать самые неожиданные способы сохранения семейного благополучия. Губернатор центральной египетской провинции Исмаилия Хамди Осман решил "вернуть" местных мужчин в семью и на днях подписал указ, ограничивающий работу обычных и интернет-кафе в ночное время. Теперь подобные заведения будут закрываться не позднее часа ночи в летнее время, и в полночь - в зимний сезон.

По мнению регионального руководителя, ночные мужские посиделки вне дома ведут к росту числа разводов и негативно сказываются на семейном бюджете. "Сидение часами в кафе - это потеря времени и растрачивание семейного бюджета. В итоге это крайне негативно отражается на финансовом положении в семье, становится одной из причин семейных конфликтов и разводов", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что Исмаилия лидирует по количеству разводов в стране пропорционально численности населения, а ночное посещение кафе обходится вынужденным экономить небогатым египетским семьям в 600 – 1000 египетских фунтов в месяц (36 – 61 доллар).

Жители Египта славятся своей общительностью и любят проводить время в кафе и ресторанах с семьями и друзьями. В выходные и праздники заведения общепита переполнены и шумны, но к позднему вечеру, как правило, пустеют, посетители расходятся по домам. По ночам многолюдными остаются только интернет-кафе и кафетерии, где, по традиции, собираются, в основном, мужчины: за чашкой турецкого кофе или кальяном обсуждают последние новости, смотрят футбольные матчи и художественные телесериалы, играют в нарды. Даже в совсем маленьких деревушках всегда есть такой мужской "центр притяжения" на любой вкус и кошелек, где посетители, подчас, засиживаются до раннего утра, вызывая недовольство в семьях.

"Это правильное решение, ведь, таким образом, наши граждане будут ложиться спать раньше, что, несомненно, улучшит производительность труда. Ведь тот, кто не спит всю ночь, не может работать вне зависимости от того, является ли он чиновником или обычным рабочим", - поделился мнением с РИА Новости депутат египетского парламента, член комитета по правам человека Ильхами Агина.

"Я вообще выступаю за то, чтобы распространить такое решение и на другие египетские провинции", - добавил депутат. При этом он считает, что определенные "послабления" все же возможны в четверг накануне выходных и в пятницу.

Кроме того, депутат полагает, что в туристических зонах все можно оставить по-старому, так как это - большой бизнес.

"Но действовать тут надо решительно и настойчиво, иначе люди не будут соблюдать правила. Наказание должно быть неминуемым. Тем, кто не будет выполнять решение, надо выписывать штрафы", - подчеркнул собеседник агентства. В то же время, с утверждением, что ночные посиделки в кафе являются причиной разводов, депутат не согласен. "Я не считаю, что это кафе… Проблема также в экономической ситуации, растут семейные расходы, денег не хватает, это порождает конфликты в семьях. Возможно, мы тратим слишком много", - предположил парламентарий.

Борьба с неугодными предпринимателями

А житель Исмаилии Ислам Ибрагим полагает, что горожане не слишком обрадуются решению губернатора. Он подозревает местные власти в стремлении таким способом расквитаться с неугодными владельцами кафе, которые активно критикуют администрацию. "Местные знают настоящую причину этого указа: он направлен против конкретных владельцев кафе, которые критикуют деятельность губернатора", - сказал он в беседе с РИА Новости. Ислам уверен, что запрет будет избирательным и большинство кафе продолжат работать в прежнем режиме.

По его мнению, кафе не имеют никакого отношения к проблеме роста числа разводов. "Надо создавать новые хорошие рабочие места, а не лишать людей досуга. Ведь в кафе ходят и служащие, и рабочие, и студенты, а также гости нашей провинции", - заключил он.