Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана

КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы администрации президента Андрея Богдана заявлением, что уже уволил его.

Это уже вторая петиция на сайте президента с аналогичным требованием. Первая была создана через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое число подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая набрала необходимое число голосов в конце июля.