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РИА Новости

Зеленский в ответ на петицию заявил, что уже уволил Богдана

13:03, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель администрации президента Украины Андрей Богдан во время посещения Одесского морского порта. 13 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию об увольнении главы администрации президента Андрея Богдана заявлением, что уже уволил его.
Это уже вторая петиция на сайте президента с аналогичным требованием. Первая была создана через два дня после назначения Богдана и набрала необходимое число подписей за два дня. Зеленский тогда не уволил Богдана. Вторая набрала необходимое число голосов в конце июля.
"Относительно затронутого в петиции вопроса, отмечаю, что указом президента Украины от 25 июня 2019 № 434 А. Богдан освобожден от должности главы администрации президента Украины", - сказано в ответе президента на сайте электронных петиций.
Ранее Зеленский создал офис президента вместо администрации главы государства, а 25 июня уволил Богдана с должности главы администрации и назначил его руководителем офиса.
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