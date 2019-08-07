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РИА Новости

В ДНР назвали потери ВСУ в Донбассе с начала перемирия небоевыми

12:57, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Андрей Веселов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие полка спецназначения армии ДНР
Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР
© РИА Новости / Андрей Веселов
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Военнослужащие полка спецназначения армии ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило РИА Новости, что все потери украинских силовиков в Донбассе с начала перемирия можно считать небоевыми и произошедшими по вине их командиров, подразделения ДНР непричастны к данной ситуации.
Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что после объявления перемирия 21 июля погибли шесть украинских военнослужащих, девять получили ранения.
Военнослужащие армии Украины
Вчера, 11:25
В ВСУ заявили о гибели шести военных в Донбассе
"Все потери вооруженных формирований Украины с начала перемирия можно смело считать небоевыми, так как эти люди либо подорвались на собственных минах из-за бездарности командиров, либо погибли в результате других неуставных ситуаций. То же самое можно сказать и о раненых. Народная милиция ДНР не имеет отношения к этим потерям", - сказал представитель оборонного ведомства республики.
В среду президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками из-за обстрела, в котором Киев обвинил ополченцев. Зеленский также заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону".
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
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"Пробили дно". В Киеве предложили построить стену на границе с ДонбассомВ партии украинского президента Владимира Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал эту идею.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныООНВ мире
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