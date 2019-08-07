В ДНР назвали потери ВСУ в Донбассе с начала перемирия небоевыми

ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило РИА Новости, что все потери украинских силовиков в Донбассе с начала перемирия можно считать небоевыми и произошедшими по вине их командиров, подразделения ДНР непричастны к данной ситуации.

Ранее начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак заявил, что после объявления перемирия 21 июля погибли шесть украинских военнослужащих, девять получили ранения.

"Все потери вооруженных формирований Украины с начала перемирия можно смело считать небоевыми, так как эти люди либо подорвались на собственных минах из-за бездарности командиров, либо погибли в результате других неуставных ситуаций. То же самое можно сказать и о раненых. Народная милиция ДНР не имеет отношения к этим потерям", - сказал представитель оборонного ведомства республики.

В среду президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с силовиками из-за обстрела, в котором Киев обвинил ополченцев. Зеленский также заявил, что разговаривал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным из-за ситуации в Донбассе и попросил "повлиять на ту сторону".