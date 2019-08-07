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РИА Новости

Власти Германии заявили, что пока не могут анонсировать встречу по Донбассу

12:55, 7 августа 2019
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© Sputnik / Асатур ЕсаянцВелосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
© Sputnik / Асатур Есаянц
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина . Архивное фото
БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. В Берлине не могут анонсировать встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", - сказала Деммер, отвечая на вопрос журналиста о проведении в ближайшее время встречи лидеров нормандского формата, как предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что считает необходимым срочное проведение саммита нормандского формата.
Президент Украины Владимир Зеленский во время визит в Донбасс
6 августа, 18:12
"Пробили дно". В Киеве предложили построить стену на границе с ДонбассомВ партии украинского президента Владимира Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал эту идею.
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