Власти Германии заявили, что пока не могут анонсировать встречу по Донбассу

БЕРЛИН, 7 авг - РИА Новости. В Берлине не могут анонсировать встречи лидеров нормандского формата в ближайшее время, заявила на брифинге заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер.
"Не могу вам сообщить о предстоящей встрече в указанном вами формате", - сказала Деммер, отвечая на вопрос журналиста о проведении в ближайшее время встречи лидеров нормандского формата, как предложил президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что считает необходимым срочное проведение саммита нормандского формата.
6 августа, 18:12"Пробили дно". В Киеве предложили построить стену на границе с ДонбассомВ партии украинского президента Владимира Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал эту идею.