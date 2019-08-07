Власти Германии заявили, что пока не могут анонсировать встречу по Донбассу

"Пробили дно". В Киеве предложили построить стену на границе с Донбассом В партии украинского президента Владимира Зеленского предложили построить стену на границе с Донбассом. В эфире радио Sputnik политолог, лидер движения русских украинцев "Парус" Юрий Кот прокомментировал эту идею.