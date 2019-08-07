Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Российский лидер отметил, что для деэскалации нужно прежде всего исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками, "приводящие к жертвам среди мирного населения".
"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.
В Кремле отметили, что Путин заявил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что "срочно позвонил" Путину после гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.