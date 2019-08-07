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РИА Новости

Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

12:52, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин во время телефонного разговора
Владимир Путин во время телефонного разговора
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. По инициативе Киева состоялся телефонный разговор между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, сообщает официальный сайт Кремля.
Главы двух стран обсудили урегулирование конфликта на юго-востоке Украины.
Российский лидер отметил, что для деэскалации нужно прежде всего исключить обстрелы населенных пунктов украинскими войсками, "приводящие к жертвам среди мирного населения".

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.

В Кремле отметили, что Путин заявил Зеленскому о важности "неукоснительного соблюдения установленного с 21 июля режима прекращения огня, а также разведения сил и средств от линии разграничения".
Также президенты условились активизировать работу по возвращению удерживаемых лиц.
Ранее Зеленский сообщил на пресс-конференции, что "срочно позвонил" Путину после гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
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ДонбассВладимир ЗеленскийВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Зеленский как уже категорично потребовал вернуть Крым и вывести войска из Донбасса которые кроме Украины никто не видит))
7 августа, 12:54
Крах Либерализма
14726302236
Зеля в ответ сразу пообещал пожаловаться Макрону, Меркель и Трампу! В Спортлото напиши, Зеля!
7 августа, 13:05
Фиалка ноября
2094700218
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