Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского

"Подтверждена также исключительная важность последовательной реализации минских договоренностей, включая юридические аспекты предоставления ДНР и ЛНР особого статуса. В этом контексте отмечена необходимость конструктивного диалога между сторонами, в том числе в рамках минской контактной группы", — говорится в сообщении.