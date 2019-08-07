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РИА Новости

Власти назвали сумму выплат семьям погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье

12:41, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Семьям двух погибших в ДТП с автобусом в подмосковном Долгопрудном перевозчик выплатит по два миллиона рублей, пострадавшим в аварии - по одному миллиону рублей, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Ранее сообщалось, что в среду утром автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов.
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"У остановки общественного транспорта "Общежитие" на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, от полученных травм 2 женщины в возрасте 70 лет погибли, 2 человека – 53-летний водитель и женщина 60 лет были доставлены в Долгопрудненскую городскую больницу... Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей, пострадавшим – по 1 миллиону рублей", - сказали в ведомстве.
По данным властей, автобус 2019 года выпуска был технически исправлен. Уточняется, что водитель автобуса прошёл предрейсовый контроль, по итогам которого определили, что он здоров и может выйти в рейс. По информации перевозчика, которую приводит пресс-служба министерства, накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал, ему стало плохо при управлении автобусом в первый рабочий день после выходных.
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