Власти назвали сумму выплат семьям погибших в ДТП с автобусом в Подмосковье

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Семьям двух погибших в ДТП с автобусом в подмосковном Долгопрудном перевозчик выплатит по два миллиона рублей, пострадавшим в аварии - по одному миллиону рублей, сообщили в министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Ранее сообщалось, что в среду утром автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов.

"У остановки общественного транспорта "Общежитие" на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, от полученных травм 2 женщины в возрасте 70 лет погибли, 2 человека – 53-летний водитель и женщина 60 лет были доставлены в Долгопрудненскую городскую больницу... Перевозчик выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей, пострадавшим – по 1 миллиону рублей", - сказали в ведомстве.