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РИА Новости
Война в Сирии

На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль

12:41, 7 августа 2019
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© Фото : SANAСкорая в Сирии
Скорая в Сирии
© Фото : SANA
Скорая в Сирии. Архивное фото
ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в среду в деревне Эль-Кахтания на северо-востоке Сирии, в результате инцидента есть погибшие, в том числе дети, сообщает гостелевидение САР.
"Поступила информация о нескольких жертвах взрыва заминированного автомобиля у салона связи в Эль-Кахтании. Среди погибших есть дети", - передает телеканал Syria TV.
По данным канала, в результате взрыва повреждено здание салона связи.
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