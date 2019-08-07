На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль

ДАМАСК, 7 авг - РИА Новости. Заминированный автомобиль взорвался в среду в деревне Эль-Кахтания на северо-востоке Сирии, в результате инцидента есть погибшие, в том числе дети, сообщает гостелевидение САР.
"Поступила информация о нескольких жертвах взрыва заминированного автомобиля у салона связи в Эль-Кахтании. Среди погибших есть дети", - передает телеканал Syria TV.
По данным канала, в результате взрыва повреждено здание салона связи.
An explosion in #Terbaspiye in the North East of Syria, where a man and 3 kids killed pic.twitter.com/9DsF0hgbln— Soz Haj Younes (@HajSoz) August 7, 2019