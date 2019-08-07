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РИА Новости
Ленинградская область

Новые детсады и школы введут во Всеволожском районе до конца года

12:40, 7 августа 2019
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской областиГубернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Лениниградской области
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Новые дошкольные и школьные образовательные учреждения Всеволожского района Ленинградской области начнут работу до конца текущего года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
"Долгое время в районах новостроек темпы ввода жилья опережали ввод соцобъектов, но в этом году нам удалось эту ситуацию переломить. Мы добились настоящего прорыва в строительстве школ и детских садов во Всеволожском районе", - привели в пресс-службе слова главы региона Александра Дрозденко.
В пресс-службе отметили, что уже 1 сентября этого года в поселке Бугры откроется новый детский сад, рассчитанный на 210 мест и два дошкольных отделения на сто мест каждое в городе Мурино. Еще одно дошкольное заведение, рассчитанное на 190 мест в Буграх, сейчас достраивается и примет малышей в ноябре-декабре.
"Также планируется открытие двух детских садов во Всеволожске, трех встроено-пристроенных детских сада и одной школы в Мурино, а также детсадов в Новом Девяткино, Кудрово и новой школы В Буграх", - пояснил собеседник агентства.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
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Он добавил, что также в ближайшее время планируется открытие детского сада на 240 мест в Сертолово.
Кроме того, не забыты и дальние территории региона. Так, 1 сентября этого года откроется новая общеобразовательная школа с музыкальным отделением, рассчитанное на 350 мест в Вознесенье, Подпорожского района. А также к этому времени завершится реконструкция Сельцовской СОШ в Волосовском районе. Всего до конца года в области будет сдано после строительства или реконструкции семь школ, а во Всеволожском районе ведено 15 детских садов.
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