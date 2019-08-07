Новые детсады и школы введут во Всеволожском районе до конца года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 авг - РИА Новости. Новые дошкольные и школьные образовательные учреждения Всеволожского района Ленинградской области начнут работу до конца текущего года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Долгое время в районах новостроек темпы ввода жилья опережали ввод соцобъектов, но в этом году нам удалось эту ситуацию переломить. Мы добились настоящего прорыва в строительстве школ и детских садов во Всеволожском районе", - привели в пресс-службе слова главы региона Александра Дрозденко.

В пресс-службе отметили, что уже 1 сентября этого года в поселке Бугры откроется новый детский сад, рассчитанный на 210 мест и два дошкольных отделения на сто мест каждое в городе Мурино. Еще одно дошкольное заведение, рассчитанное на 190 мест в Буграх, сейчас достраивается и примет малышей в ноябре-декабре.

"Также планируется открытие двух детских садов во Всеволожске, трех встроено-пристроенных детских сада и одной школы в Мурино, а также детсадов в Новом Девяткино, Кудрово и новой школы В Буграх", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что также в ближайшее время планируется открытие детского сада на 240 мест в Сертолово.