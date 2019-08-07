В зоопарке рассказали о судьбе изъятых из московской квартиры орангутанов

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Изъятые из квартиры в Москве и переданные в зоопарк на карантин орангутаны могут остаться в столичном зоосаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.

Ранее пресс-служба ФТС России сообщала, что в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС, они были изъяты и переданы в Московский зоопарк.

Пресс-служба зоопарка в свою очередь сообщала РИА Новости, что в настоящий момент две маленькие самки орангутанов проходят карантин в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.

В пресс-службе отметили, что после окончания карантина будет решаться вопрос дальнейшего размещения животных.