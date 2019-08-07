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РИА Новости

В зоопарке рассказали о судьбе изъятых из московской квартиры орангутанов

12:39, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкОрангутан
Орангутан
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Орангутан. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Изъятые из квартиры в Москве и переданные в зоопарк на карантин орангутаны могут остаться в столичном зоосаде, сообщили РИА Новости в пресс-службе зоопарка.
Ранее пресс-служба ФТС России сообщала, что в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС, они были изъяты и переданы в Московский зоопарк.
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Пресс-служба зоопарка в свою очередь сообщала РИА Новости, что в настоящий момент две маленькие самки орангутанов проходят карантин в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
В пресс-службе отметили, что после окончания карантина будет решаться вопрос дальнейшего размещения животных.
"Если они не будут переданы в собственность Московского зоопарка до окончания карантина, то животные будут перемещены из зоны карантина в специально оборудованный вольер в Центре воспроизводства редких видов животных на удаленной от посетителей территории", - рассказали в пресс-службе.
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