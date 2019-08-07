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РИА Новости

В ДНР заявили о непричастности к гибели четырех украинских силовиков

12:39, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило о непричастности ополчения к обстрелу, который якобы привел к гибели в Донбассе четверых украинских силовиков.
Ранее Минобороны Украины заявило, что зафиксировало два обстрела позиций силовиков в Донбассе во вторник, четверо военных погибли. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что это "грубое нарушение перемирия" не останется без внимания.
"Представительством ДНР в СЦКК проведено разбирательство по факту гибели военнослужащих вооруженных формирований Украины, результаты которого свидетельствуют о невозможности совершения обстрела с позиций ДНР ввиду несоответствия удаленности наших позиций от места происшествия тактико-техническим характеристикам указанного украинской стороной вооружения", - сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.
В ведомстве заявили, что силовики погибли в результате неосторожного обращения с боеприпасами. "Командование операции объединенных сил прикрывает свои небоевые потери обвинением ДНР и пытается отвести внимание общественности от своих военных преступлений", - добавил представитель ДНР в СЦКК.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Смешно, если бы они сказали "Да, это мы нарушили перемирие и стрельнули"
7 августа, 12:51
Владимир Скрепкин
2200117
Это "Их там нет" виноваты! ну кто ещё "невидимый" мог так пульнуть?
7 августа, 12:43
ИИИсай Исаев
1200116
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