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РИА Новости

В Южной Осетии оценили возможность возвращение в страну грузинских беженцев

12:38, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. Архивное фото
ЦХИНВАЛ, 7 авг - РИА Новости. Возвращение грузинских беженцев в Южную Осетию настолько же возможно, как и возвращение осетинских беженцев в Грузию, заявил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.
"Это настолько же возможно, насколько и возвращение (в Грузию) тех осетин, которых они выгнали из Грузии", - заявил Бибилов РИА Новости.
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Он отметил также, что в Южной Осетии "прекрасно проживают этнические грузины, которые себя считают составной частью Южной Осетии".
"Южная Осетия - не моногосударство. Здесь проживают очень много национальностей. Второе место по количеству населения как раз занимают грузины. Здесь у нас очень много грузин проживают, и они себя не чувствуют ущемленными, потому что они грузины. Они не чувствуют себя теми людьми, как в Грузии преподносилось - людьми второго сорта", - заверил Бибилов.
Читайте полный текст интервью с Анатолием Бибиловым >>
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Анатолий БибиловЮжная ОсетияГрузияВ мире
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