В Южной Осетии оценили возможность возвращение в страну грузинских беженцев

"Это настолько же возможно, насколько и возвращение (в Грузию) тех осетин, которых они выгнали из Грузии", - заявил Бибилов РИА Новости.

"Южная Осетия - не моногосударство. Здесь проживают очень много национальностей. Второе место по количеству населения как раз занимают грузины. Здесь у нас очень много грузин проживают, и они себя не чувствуют ущемленными, потому что они грузины. Они не чувствуют себя теми людьми, как в Грузии преподносилось - людьми второго сорта", - заверил Бибилов.