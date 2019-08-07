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РИА Новости

Суд обязал бывшего топ-менеджера "Открытия" Чигирева вернуть банку премию

12:35, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску банка "ФК Открытие" признал незаконной выплату премии в размере 40 миллионов рублей бывшему директору по информационной безопасности Константину Чигиреву и обязал его вернуть эти деньги банку.
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционная инстанция в среду удовлетворила жалобы "Открытия" и Банка России, участвующего в деле третьим лицом, и отменила принятое в апреле решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск.
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Это уже третья отмена отказного решения суда первой инстанции в серии споров "Открытия" с бывшими топ-менеджерами. Всего банк, к оздоровлению которого ЦБ приступил в сентябре 2017 года, в августе 2018 года подал девять исков к бывшим работникам с требованием вернуть премии, выплаченные накануне санации в общем размере более 400 миллионов рублей.
Арбитраж Москвы принял противоречивые решения по этим делам – четыре иска "Открытия" отклонил, четыре удовлетворил, еще одно дело закончилось мировым соглашением, по которому экс-член совета директоров Татьяна Серебренникова обязалась вернуть премию за вычетом НДФЛ в размере 43,5 миллиона рублей.
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В настоящее время апелляционным судом отменены также решения, вынесенные ранее в пользу члена правления Елены Будник и бывшего старшего вице-президента по безопасности Сергея Бабкина. В то же время суд второй инстанции подтвердил решение о незаконности выплаты премии бывшему старшему вице-президенту Николаю Яровому. Остальные апелляции пока не рассмотрены.
По мнению банка, премии, выплаченные прежней администрацией банка 1 августа 2017 года по итогам первого полугодия за особые достижения в работе, не имели под собой никакого обоснования. По итогам 2017 года "дыра" в капитале банка оценивалась в 397 миллиардов рублей, ему потребовалась экстренная помощь из госбюджета для предотвращения банкротства.
Глава группы "Открытие" Михаил Задорнов в июне сообщил РИА Новости, что банк уже вернул 870 миллионов рублей бонусов, выплаченных бывшим топ-менеджерам перед санацией банка, и будет использовать все инструменты для полного возврата премий. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в сентябре 2017 года заявляла, что решение о выплате повышенных бонусов и дивидендов за месяц-полтора до отзыва лицензии или санации может интерпретироваться в том числе и как вывод активов.
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Девятый арбитражный апелляционный судОткрытие (банк)Центральный Банк РФРоссияПроисшествия
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