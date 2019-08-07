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РИА Новости

Попавший в ДТП под Рязанью водитель заснул за рулем автобуса, заявили в МВД

12:27, 7 августа 2019
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© Фото : МЧС РоссииНа месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
На месте ДТП в Сасовском районе Рязанской области. 6 августа 2019
© Фото : МЧС России
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 авг – РИА Новости. Водитель микроавтобуса, спровоцировавшего ДТП с шестью жертвами в Рязанской области, скорее всего, заснул за рулем, сообщил РИА Новости в среду начальник пресс-службы УМВД по региону Александр Поташов.
ДТП произошло 6 августа около 4.30 на 404-м километре автодороги М5 "Урал". Микроавтобус Mercedes-Benz Vito столкнулся с двигавшимся во встречном направлении автомобилем Toyota Land Cruiser. Погибли шесть человек, включая 14-летнюю девочку, восемь человек госпитализированы. В автобусе ехали граждане Таджикистана. СУ СК по региону проводит проверку по факту ДТП. Полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц"). Сообщалось, что микроавтобус выехал на полосу встречного движения.
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6 августа, 16:32
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"В рамках расследования предварительно установлено, что водитель заснул за рулем", - сказал Поташов.
Он отметил, что водитель имел действующие права на управление микроавтобусом.
"Сейчас в рамках расследования назначен ряд автотехнических экспертиз", - сказал собеседник.
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ДТП с микроавтобусом в Рязанской областиУМВДСледственный комитет РФРоссияРязанская областьПроисшествия
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