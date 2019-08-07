Канадская журналистка намерена посетить Донбасс

"Последние пять-шесть лет мое внимание было сосредоточено в основном на Сирии, и, хотя я в курсе в общих чертах о происходящем на Украине и в Донбассе, я так пристально не следила за происходящим там. Я хотела бы пообщаться с людьми, теми, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских силовиков, каковы их политические взгляды, что вообще происходит с ними, как они живут", — сказала Барлетт в интервью РИА Новости.