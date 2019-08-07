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РИА Новости

Канадская журналистка намерена посетить Донбасс

12:26, 7 августа 2019
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© Фото : страница Евы Барлетт в FacebookЕва Барлетт
Ева Барлетт
© Фото : страница Евы Барлетт в Facebook
Ева Барлетт. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Канадская журналистка Ева Барлетт, известная публикациями по Сирии и Палестине, заявила, что посетит Донбасс.

"Последние пять-шесть лет мое внимание было сосредоточено в основном на Сирии, и, хотя я в курсе в общих чертах о происходящем на Украине и в Донбассе, я так пристально не следила за происходящим там. Я хотела бы пообщаться с людьми, теми, кто пострадал от обстрелов со стороны украинских силовиков, каковы их политические взгляды, что вообще происходит с ними, как они живут", — сказала Барлетт в интервью РИА Новости.

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Она добавила, что хотела бы поговорить с украинскими и иностранными журналистами, которые работают в Донбассе, "чтобы потом рассказать об их работе, об их опыте, что они видели и свидетелями чего стали, в том числе о возможных преступлениях украинской стороны, которые они могли задокументировать".
По словам Барлетт, она будет находиться на территории Донбасса. Отвечая на вопрос, собирается ли она затем в Киев, журналистка заметила, что после интервью с адвокатом арестованного главы портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского ее наверняка уже внесли в черный список.
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