Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин

ГОРНО-АЛТАЙСК, 7 авг — РИА Новости. Российские товары могут заменить американские в условиях торговой войны Китая с США, заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.
Он отметил, что Китай считает Россию, в отличие от США, надежным поставщиком любой продукции. "Сейчас мы с китайскими партнерами ведем активные переговоры по сельскому хозяйству и другим направлениям с целью переключения Китая на российский рынок. С одной стороны, экономика Китая будет чувствовать себя не очень, но с точки зрения взаимоотношений мы продвинемся вперед", — сказал министр на расширенном совещании по социально-экономическому развитию Республики Алтай.
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По словам Орешкина, во взаимоотношениях США и Китая начался "ренессанс в кавычках". "Китайская экономика будет испытывать не самые лучшие периоды, но мы будем надеяться, что на взаимоотношения России и Китая не будет негативного влияния. У нас товарооборот растет, 108 миллиардов долларов в прошлом году, позитивная динамика и в этом году", — добавил он.
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По итогам прошлого года товарооборот России и Китая составил 108,284 миллиарда долларов, показав рост на 24,5 процента и впервые в истории превысив установленную лидерами двух стран целевую планку в 100 миллиардов. А за первую половину этого года, по данным китайской таможни, он вырос на 5,1 процента, составив 51,77 миллиарда долларов.
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