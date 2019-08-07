Канадская журналистка рассказала, от чего зависит стабилизация в Идлибе

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение проблемы стабилизации в сирийской провинции Идлиб в ближайшее время маловероятно, политическое решение нереализуемо, пока США с союзниками пытаются сохранить в регионе хаос, заявила в интервью РИА Новости независимая канадская журналистка Ева Барлетт.

Ситуация в провинции Идлиб в последнее время остается одним из основных вопросов сирийского урегулирования. Правительство Сирии 1 августа объявило о перемирии в регионе при условии соблюдения меморандума о зоне деэскалации от 2018 года, однако уже через четыре дня объявило, что возобновляет военную операцию против террористических группировок в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.

"Решение (проблемы Идлиба) было бы в том, чтобы террористические группировки согласились с неким соглашением, которое бы обеспечило их уход из Идлиба и позволило бы САР жить в мире, иначе это было бы военное решение", - заявила Барлетт, отвечая на вопрос о ситуации в регионе.

Она привела в пример разрешение проблем присутствия террористов в других регионах, когда боевикам, если они являлись гражданами Сирии, позволяли сложить оружие и вернуться к мирной жизни, а если они этого не хотели, им позволяли переместиться в Идлиб или другие регионы. Однако многое в вопросе урегулирования ситуации играет позиция СМИ, продолжила она.

"Важно понимать, что когда западные СМИ освещают ситуацию в Идлибе, они игнорируют факт, что это база "Аль-Каиды"*. Даже бывший спецпосланник США Бред Макгерк говорил, что это опорный пункт "Аль-Каиды"*. СМИ должны сыграть свою роль и у них есть такая обязанность сообщать об этом, но они лишь замалчивают существование этих террористов и представляют ситуацию, словно Россия и Сирия безвыборочно атакуют мирных граждан, что не соответствует действительности", - заявила Барлетт.

Она рассказала, что ездила в Идлиб и общалась с местными жителями, и если бы представители западных СМИ сделали то же самое, "они бы услышали от них ужасные истории о том, что по сути их держат в заложниках". "Одна женщина мне рассказала, что террористы следили за ней, куда бы она ни поехала в Идлибе. Также (западные журналисты услышали бы), что для того, чтобы покинуть контролируемую боевиками территорию, они (местные жители) должны заплатить выкуп. Это все то, что должна знать широкая общественность, чтобы понимать более широкий контекст", - добавила журналистка.

По ее словам, идеальным решением было бы политическое с выводом террористов, "но США и их союзники не хотят этого, они хотят, к сожалению, чтобы там был хаос". "Так что в обозримом будущем я не вижу, как можно решить проблему, но надеюсь, решение будет политическим", - добавила собеседница агентства.

Она пояснила, что если бы общественность была информирована о происходящем в Идлибе, она бы смогла оказывать давление на политических лидеров. "Не только для того, чтобы СМИ освещали события честно, но и для того, чтобы они работали с теми, кто пытается достичь политического решения - правительствами Сирии и России", - пояснила Барлетт.

Однако журналистка скептически рассматривает возможность такого развития событий.

"С моей точки зрения, будут редкие примеры, когда сообщения СМИ будут написаны в соответствии с фактами, но в целом западные СМИ продолжат освещать события в Сирии по принципу эхо-камеры, во многих случаях просто подделывая факты", - пояснила Барлетт свою точку зрения.