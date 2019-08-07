Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T12:19Z
https://ria.ru/20190807/1557250551.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155019/35/1550193505_0:1:3057:1721_1036x0_80_0_0_d22c0d970aee73fb2c459683fd914189.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Канадская журналистка рассказала, от чего зависит стабилизация в Идлибе

12:19, 7 августа 2019
432
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Гуманитарный коридор Абу-Духур в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Решение проблемы стабилизации в сирийской провинции Идлиб в ближайшее время маловероятно, политическое решение нереализуемо, пока США с союзниками пытаются сохранить в регионе хаос, заявила в интервью РИА Новости независимая канадская журналистка Ева Барлетт.
Ситуация в провинции Идлиб в последнее время остается одним из основных вопросов сирийского урегулирования. Правительство Сирии 1 августа объявило о перемирии в регионе при условии соблюдения меморандума о зоне деэскалации от 2018 года, однако уже через четыре дня объявило, что возобновляет военную операцию против террористических группировок в связи с несоблюдением боевиками режима прекращения огня и невыполнения российско-турецких сочинских договоренностей со стороны Анкары.
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
5 августа, 17:01
"Не просто террористы". Военный эксперт о возобновлении боев в ИдлибеСирийская армия возобновила военную операцию в Идлибе. В эфире радио Sputnik военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин прокомментировал ситуацию.
"Решение (проблемы Идлиба) было бы в том, чтобы террористические группировки согласились с неким соглашением, которое бы обеспечило их уход из Идлиба и позволило бы САР жить в мире, иначе это было бы военное решение", - заявила Барлетт, отвечая на вопрос о ситуации в регионе.
Она привела в пример разрешение проблем присутствия террористов в других регионах, когда боевикам, если они являлись гражданами Сирии, позволяли сложить оружие и вернуться к мирной жизни, а если они этого не хотели, им позволяли переместиться в Идлиб или другие регионы. Однако многое в вопросе урегулирования ситуации играет позиция СМИ, продолжила она.
Сирийские беженцы пересекают гуманитарный коридор Абу-Духур в окрестностях провинции Идлиб
2 августа, 14:15
Эксперт рассказал, как боевики используют прекращение огня в Идлибе
"Важно понимать, что когда западные СМИ освещают ситуацию в Идлибе, они игнорируют факт, что это база "Аль-Каиды"*. Даже бывший спецпосланник США Бред Макгерк говорил, что это опорный пункт "Аль-Каиды"*. СМИ должны сыграть свою роль и у них есть такая обязанность сообщать об этом, но они лишь замалчивают существование этих террористов и представляют ситуацию, словно Россия и Сирия безвыборочно атакуют мирных граждан, что не соответствует действительности", - заявила Барлетт.
Она рассказала, что ездила в Идлиб и общалась с местными жителями, и если бы представители западных СМИ сделали то же самое, "они бы услышали от них ужасные истории о том, что по сути их держат в заложниках". "Одна женщина мне рассказала, что террористы следили за ней, куда бы она ни поехала в Идлибе. Также (западные журналисты услышали бы), что для того, чтобы покинуть контролируемую боевиками территорию, они (местные жители) должны заплатить выкуп. Это все то, что должна знать широкая общественность, чтобы понимать более широкий контекст", - добавила журналистка.
Специальный представитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев
1 августа, 21:19
Россия пообещала не допустить "спокойствия" боевиков в Идлибе
По ее словам, идеальным решением было бы политическое с выводом террористов, "но США и их союзники не хотят этого, они хотят, к сожалению, чтобы там был хаос". "Так что в обозримом будущем я не вижу, как можно решить проблему, но надеюсь, решение будет политическим", - добавила собеседница агентства.
Она пояснила, что если бы общественность была информирована о происходящем в Идлибе, она бы смогла оказывать давление на политических лидеров. "Не только для того, чтобы СМИ освещали события честно, но и для того, чтобы они работали с теми, кто пытается достичь политического решения - правительствами Сирии и России", - пояснила Барлетт.
Однако журналистка скептически рассматривает возможность такого развития событий.
"С моей точки зрения, будут редкие примеры, когда сообщения СМИ будут написаны в соответствии с фактами, но в целом западные СМИ продолжат освещать события в Сирии по принципу эхо-камеры, во многих случаях просто подделывая факты", - пояснила Барлетт свою точку зрения.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1100100
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 19 июля 2019
Канадская журналистка прокомментировала дело Вышинского
РИА
Новости
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
В Турции оценили переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии
Боевики ИГ* в Ираке
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии
Лента
новостей
Ева Барлетт
Канадская журналистка намерена посетить Донбасс
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон заявил об усилении ИГ* из-за трений Ирака и Иракского Курдистана
Военнослужащий сирийской армии на передовых позициях в районе города Манбидж
Сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин
Флаги России и Китая
Россия может заместить Китаю американские товары, заявил Орешкин
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Скорая в Сирии
На северо-востоке Сирии взорвался заминированный автомобиль
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Первый заместитель руководителя фракции Единая Россия Андрей Исаев
ЕР поддержит предложение расследовать вмешательство в российские выборы
На передовой позиции армии САР в горной Латакии, на границе провинции Идлиб
В Сирии сообщили о резком обострении в идлибской зоне деэскалации
Велосипедисты едут мимо здания Палаты депутатов Берлина
Власти Германии заявили, что пока не могут анонсировать встречу по Донбассу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
09:11На Тайване человек погиб в результате землетрясения
Лента новостейМолния