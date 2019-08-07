Магаданские энергетики не готовы включать централизованное отопление летом

МАГАДАН, 7 авг - РИА Новости, Людмила Щербакова. Энергетики Магаданской области три летних месяца ремонтируют оборудование ТЭЦ и котельных и не готовы включать централизованное отопление, когда летом бывает холодно, сообщил РИА Новости главный инженер ПАО "Магаданэнерго" Алексей Клековкин.
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.
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"У северной территории свои особенности. У нас отопительный сезон заканчивается в середине июня. А в сентябре уже начинается новый. В настоящее время Магаданская ТЭЦ, которая обеспечивает теплом областной центр, готова к запуску на 80%, уголь на начало отопительного периода завезен. Традиционно в населенных пунктах области включают отопление, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет менее 8 градусов тепла. К примеру, в Сусуманском округе отопительный период начинается уже в первых числах сентября, в Магадане - в середине месяца. Всего около трех месяцев в году дома колымчан остаются без отопления. Это период серьезных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, сетей станции, который обеспечивает бесперебойную работу зимой, в максимум нагрузок, когда температура за минус пятьдесят. Кроме того, энергосистема Магаданской области – изолированная, не имеет связей с иными энергосистемами. Это тоже особенность территории," - сказал Клековкин.