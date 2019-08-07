Магаданские энергетики не готовы включать централизованное отопление летом

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил министру ЖКХ Владимиру Якушеву включать центральное отопление в квартирах летом, если температура воздуха опускается ниже климатической нормы. Власов в своем обращении (копия есть в распоряжении РИА Новости) сообщает, что в июле и начале августа 2019 года на его имя поступило большое количество обращений граждан по поводу похолодания в их квартирах. Депутат отмечает, что из-за дождливой погоды и низкой для июля и августа температуры в Центральной России многие граждане считают необходимым включать центральное отопление в многоквартирных домах, в случае если температура на улице становится ниже климатической нормы.

"У северной территории свои особенности. У нас отопительный сезон заканчивается в середине июня. А в сентябре уже начинается новый. В настоящее время Магаданская ТЭЦ, которая обеспечивает теплом областной центр, готова к запуску на 80%, уголь на начало отопительного периода завезен. Традиционно в населенных пунктах области включают отопление, если в течение пяти дней среднесуточная температура составляет менее 8 градусов тепла. К примеру, в Сусуманском округе отопительный период начинается уже в первых числах сентября, в Магадане - в середине месяца. Всего около трех месяцев в году дома колымчан остаются без отопления. Это период серьезных ремонтов основного и вспомогательного оборудования, сетей станции, который обеспечивает бесперебойную работу зимой, в максимум нагрузок, когда температура за минус пятьдесят. Кроме того, энергосистема Магаданской области – изолированная, не имеет связей с иными энергосистемами. Это тоже особенность территории," - сказал Клековкин.