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РИА Новости
Школа волонтера

Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС

12:13, 7 августа 2019
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© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС
Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС
© Пресс-служба ВОД "Волонтеры-медики"
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Симуляционный центр подготовки волонтеров для оказания помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций появится в Москве в 2020 году, сообщила пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".
"В Москве появится симуляционный центр подготовки добровольцев для оказания помощи в зонах ЧС. Этот проект ВОД "Волонтеры-медики" нацелен на повышение эффективности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, увеличение количества спасенных людей, оперативную помощь в работе врачей и спасателей", – говорится в сообщении.
Центр откроется в 2020 году на базе первого медицинского университета имени Сеченова. Первыми обучение в нем пройдут волонтеры из Москвы, Кировской и Саратовской областей, позже к ним присоединятся добровольцы из других регионов, уточнили в пресс-службе.
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Предполагается, что центр будет укомплектован самым современным оборудованием, также планируется создать специальную комнату с имитацией различных видов ЧС с использованием технологии 5D, пояснили в пресс-службе.
"Ликвидация последствий ЧС – это масштабная работа, которая требует помощи большого количества квалифицированных специалистов. Теперь усилить работу спасателей и спецслужб смогут и волонтеры-медики", – сказала автор проекта Анастасия Байрашевская, которую цитирует пресс-служба.
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