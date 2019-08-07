Волонтеров научат оказывать помощь пострадавшим в зонах ЧС

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Симуляционный центр подготовки волонтеров для оказания помощи при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций появится в Москве в 2020 году, сообщила пресс-служба всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики".

"В Москве появится симуляционный центр подготовки добровольцев для оказания помощи в зонах ЧС. Этот проект ВОД "Волонтеры-медики" нацелен на повышение эффективности при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, увеличение количества спасенных людей, оперативную помощь в работе врачей и спасателей", – говорится в сообщении.

Центр откроется в 2020 году на базе первого медицинского университета имени Сеченова. Первыми обучение в нем пройдут волонтеры из Москвы, Кировской и Саратовской областей, позже к ним присоединятся добровольцы из других регионов, уточнили в пресс-службе.

Предполагается, что центр будет укомплектован самым современным оборудованием, также планируется создать специальную комнату с имитацией различных видов ЧС с использованием технологии 5D, пояснили в пресс-службе.