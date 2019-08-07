Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T12:09Z
https://ria.ru/20190807/1557249982.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/147409/57/1474095763_0:87:5760:3327_1036x0_80_0_0_ad7017a20d48bbb2dda4ed2ef686d9ae.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

В Турции оценили переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии

12:09, 7 августа 2019
875
© AP Photo / Ali UnalГлава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии
© AP Photo / Ali Unal
Глава Генштаба Турци генерал Хулуси Акар и другие высшие чины турецкой армии. Архивное фото
АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии позитивными, отметив, что позиции сторон сближаются.
"Переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ", - цитирует Акара телеканал NTV.
Боевики ИГ* в Ираке
Вчера, 11:41
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и ИракеВ ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.
610011
Обсудить 0
Война в СирииТурцияСирияСШАВ мире
Рекомендуем
Боевики ИГ* в Ираке
В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке
РИА
Новости
Пентагон в Вашингтоне
Пентагон заявил об усилении ИГ* из-за трений Ирака и Иракского Курдистана
Турецкие солдаты стоят на холме с видом на сирийский город Кобани, недалеко от Сурука, на границе между Турцией и Сирией
Турция и США договорились о создании центра по совместным операциям в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии
Лента
новостей
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Судно Solitaire выполняет работы по укладке газопровода Северный поток - 2
Немецкий бизнес предостерег США от санкций против "Северного потока — 2"
Раненный в результате штурма дома Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
"Буду отстреливаться". Почему Атамбаев не сдался спецназу бывшего "друга"
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В сорвавшихся с обрыва автобусе и машине было сорок пять человек
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Сирийские военнослужащие и бойцы ополчения в провинции Хама
Сирийская армия освободила две деревни на севере провинции Хама
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Появилось видео с места падения автобуса с обрыва под Новороссийском
Магнитные полюса Земли
Геологи выяснили, как быстро перевернулись полюса Земли в последний раз
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров. 8 апреля 2019
Россия и Турция предотвратили большую трагедию в Идлибе, заявил Эрдоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
Лента новостейМолния