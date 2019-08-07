В Турции оценили переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии

В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке В ГД прокомментировали заявления Пентагона об усилении ИГ* в Сирии и Ираке

Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.