В Турции оценили переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии

АНКАРА, 7 авг - РИА Новости. Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал переговоры с США по созданию зоны безопасности на севере Сирии позитивными, отметив, что позиции сторон сближаются.
"Переговоры с США по созданию зоны безопасности в Сирии продолжаются, они проходят позитивно, в конструктивном ключе. Наши подходы сближаются. Мы не позволим создать террористический коридор у наших южных границ", - цитирует Акара телеканал NTV.
Турецкий лидер Тайип Эрдоган ранее заявил, что Турция начнет военную операцию против сил самообороны сирийских курдов к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомила об этом Россию и США. Как сообщил РИА Новости турецкий военный источник, Турция может начать такую операцию после 11 августа. По информации источника, Анкара и Вашингтон к настоящему моменту не достигли взаимопонимания по размеру территории зоны безопасности к востоку от Евфрата.