На Кубани рассчитывают, что Краснодар еще не раз примет игры Лиги чемпионов

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Кубанские болельщики ждут победы ФК "Краснодар" в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов, матч которой пройдет в столице Краснодарского края, при этом власти региона рассчитывают, что Краснодар еще не раз примет игры престижного международного турнира, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.

Футболисты "Краснодара" в среду дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА. Российский клуб в третьем квалификационном раунде сыграет с португальским "Порту". Матч пройдет в Краснодаре в 20:00 мск.

"Сегодня Краснодар впервые принимает Лигу чемпионов. Это знаковое, долгожданное событие для всех футбольных болельщиков Кубани. Их поддержка не сможет не сказаться на результатах матча. Мы все очень ждем победы ФК "Краснодар" и рассчитываем, что город еще не раз примет игры этого престижного международного турнира", - сказал губернатор.