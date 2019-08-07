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РИА Новости
Краснодарский край

На Кубани рассчитывают, что Краснодар еще не раз примет игры Лиги чемпионов

12:09, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Николай ХижнякСтадион футбольного клуба "Краснодар"
Стадион футбольного клуба Краснодар
© РИА Новости / Николай Хижняк
Стадион футбольного клуба "Краснодар". Архивное фото
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Кубанские болельщики ждут победы ФК "Краснодар" в третьем раунде квалификации футбольной Лиги чемпионов, матч которой пройдет в столице Краснодарского края, при этом власти региона рассчитывают, что Краснодар еще не раз примет игры престижного международного турнира, сообщил РИА Новости губернатор Вениамин Кондратьев.
Футболисты "Краснодара" в среду дебютируют в Лиге чемпионов УЕФА. Российский клуб в третьем квалификационном раунде сыграет с португальским "Порту". Матч пройдет в Краснодаре в 20:00 мск.
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"Сегодня Краснодар впервые принимает Лигу чемпионов. Это знаковое, долгожданное событие для всех футбольных болельщиков Кубани. Их поддержка не сможет не сказаться на результатах матча. Мы все очень ждем победы ФК "Краснодар" и рассчитываем, что город еще не раз примет игры этого престижного международного турнира", - сказал губернатор.
Он напомнил, что Краснодарский край на самом высоком организационном уровне принимал чемпионат мира и Кубок конфедераций. "Уверен, что и матчи Лиги чемпионов войдут в спортивную историю Краснодарского края. Тысячи мальчишек нашего региона живут футболом, а игры такого масштаба, которые проходят здесь, рядом с ними – это еще один повод идти в спорт и добиваться результата", - отметил глава края.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарКраснодарский крайСпорт
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