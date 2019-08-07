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РИА Новости

Во Вьетнаме умер школьник, запертый на девять часов в автобусе

12:08, 7 августа 2019
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© Flickr / Ian FullerАвтомобиль скорой помощи во Вьетнаме
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме
© Flickr / Ian Fuller
Автомобиль скорой помощи во Вьетнаме. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Шестилетний мальчик, который учился в международной школе в Ханое, был найден мертвым во вторник после того, как его оставили в школьном автобусе на 9 часов, сообщает местное онлайн-издание VnExpress.
Учителя сообщили изданию, что мальчик сидел на последнем ряду автобуса, который вез 13 детей во вторник утром в школу Gateway International School. Когда автобус прибыл на место, сопровождающий принялся успокаивать двоих детей, у которых это был первый день на учебе, не пересчитав вышедших из салона школьников.
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Водитель и сопровождающий проверили автобус только днем. Тогда они обнаружили, что один мальчик лежит прямо за сиденьем водителя без сознания. Там он провел девять часов.
Директор школы сообщила, что об отсутствии ребенка стало известно еще утром. Классный руководитель оповестил об этом школьную администрацию. Но, поскольку в этот день учитель, который отвечал за информирование родителей, был в отпуске, по выражению директора, "произошли ошибки".
"Когда мы пытались найти нашего ребенка, в школе сказали, что он проспал в автобусе и был доставлен в больницу. Когда мы прибыли в больницу, наш ребенок уже умер", - передает издание слова отца мальчика.
Семья ребенка согласилась на вскрытие, чтобы определить время и причину смерти. Школа заявила, что берет на себя полную ответственность и проверит камеры безопасности, чтобы выяснить, что произошло. Полицейские вызвали администрацию школы на допрос.
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