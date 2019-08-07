Обвиняемых по делу о пожаре в детском лагере "Холдоми" оставили под арестом

ХАБАРОВСК, 7 авг - РИА Новости. Хабаровский краевой суд оставил под арестом троих обвиняемых по делу о пожаре с гибелью детей в лагере "Холдоми" под Хабаровском, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Коробков, который представляет интересы арестованного директора лагеря.

Ранее сообщалось, что по решению Солнечного районного суда до 22 сентября арестованы директор лагеря Максим Кузнецов, учредитель и директор ООО "Экстрим Сервис" Виталий Бурлаков, которому принадлежит лагерь "Холдоми", а также начальник отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуард Новгородцев. Кузнецов и Бурлаков подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, Новгородцев - в халатности. Их адвокаты направляли в суд ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест.

"Краевой суд оставил без изменения меру пресечения моему подзащитному Максиму Кузнецову, а также Валерию Бурлакову и Эдуарду Новгородцеву. Все трое остались под арестом", - сказал Коробков.

Он уточнил, что на момент ареста все трое имели статус подозреваемых, обвинения им были предъявлены после заключения под стражу. Они содержатся в СИЗО Комсомольска-на-Амуре.

Ранее сообщалось, что администрация горнолыжного комплекса "Холдоми" не может начать выплаты компенсаций за путевки из-за блокировки счетов в связи с режимом ЧС, который был введен на территории комплекса. Дата окончания режима ЧС не определена, в связи с чем, администрация "Холдоми" обратилась с открытым письмом к краевым властям. Общая сумма выплат за путевки, компенсаций ущерба и морального вреда на сегодняшний день составляет 12,7 миллиона рублей.

В палаточном лагере "Холдоми" под Хабаровском 23 июля произошел пожар с гибелью четверых детей. Всего в лагере находились более 180 детей и более 30 вожатых. СК возбудил уголовные дела, арестованы начальник и владелец лагеря, а также сотрудник МЧС. От работы на время служебной проверки отстранен замминистра образования края.