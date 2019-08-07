СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи организовали проверку после того, как рейсовый автобус задавил двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Ранее стало известно , что автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.

"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса", - сказала Врадий.

По предварительным данным СК, 7 августа в городе Долгопрудном рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека.