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РИА Новости

СК начал проверку после смертельного ДТП с автобусом в Долгопрудном

11:59, 7 августа 2019
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© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
ДТП в Долгопрудном. 7 августа 2019
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Подмосковные следователи организовали проверку после того, как рейсовый автобус задавил двух человек на остановке в Долгопрудном, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Ранее стало известно, что автобус в подмосковном Долгопрудном на Лихачевском проспекте насмерть задавил двух пешеходов. Как уточнял РИА Новости информированный источник, по предварительным данным, ДТП произошло из-за того, что водителю автобуса стало плохо за рулем.
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"Организовано проведение доследственной проверки по факту смерти двух человек в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса", - сказала Врадий.
По предварительным данным СК, 7 августа в городе Долгопрудном рейсовый автобус наехал на остановку общественного транспорта, в результате чего погибли два человека.
Отмечается, что следователи совместно со специалистами осмотрят автобус, изучат информацию о водителе и прохождении им проверки перед выходом в рейс, а также документацию на транспортное средство.
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Ольга ВрадийСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
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