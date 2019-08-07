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РИА Новости

Эксперты оценили введение системы автоматической проверки наличия ОСАГО

11:51, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтраховой полис ОСАГО
Страховой полис ОСАГО
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Страховой полис ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Автоэксперты считают, что, прежде чем вводить систему автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер и рассылать автовладельцам штрафы, нужно навести порядок в страховом деле.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что ГИБДД, столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) и Российский союз автостраховщиков (РСА) начали тестировать в Москве системы автоматической проверки наличия полиса ОСАГО с помощью дорожных камер. Пока водителям вместо штрафа отправляют письма от ГИБДД с рекомендацией оформить страховку. Подобные послания получат в ближайшие дни более пяти тысяч автовладельцев, общее число выявленных нарушений за три месяца тестирования — более 700 тысяч.
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"Можно было бы обвинить водителей в том, что они не приобретают полисы, но, честно говоря, здесь вина даже больше со стороны страховых компаний - попробуйте пойти где-нибудь застраховать мотоцикл, или попробуйте застраховать такси, или автобус, особенно если старенький. Очень много моментов, когда страховые компании принудительно отказывают в страховке, делают все что угодно, лишь бы не застраховать", - сказал РИА Новости вице-председатель межрегиональной общественной организации защиты прав потребителей "Комитет по защите прав автовладельцев" Александр Холодов.
Он также добавил, что в такой ситуации водители понимают, что при штрафе в 500-800 рублей и стоимости ОСАГО у некоторых автомобилей в 20-30 тысяч рублей, многие считают, что выгоднее ездить без полиса.
"Дело в том, что начинать бы, конечно, нашему государству надо было не с этого, а с наведения порядка в страховом деле. Ведь не заключают водители договор ОСАГО, а таких водителей становится все больше и больше, не потому что они не хотят защитить себя в случае ДТП, а потому что они не доверяют страховой системе", - заявил РИА Новости президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин.
Он также считает, что "наказывать за отсутствие полиса ОСАГО - это кощунственно", нужно создать такой механизм, при котором за полисом ОСАГО "будет стоять очередь", а автовладельцы были бы заинтересованы в его покупке.
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Как уточнил Холодов, перед введением системы автоматической проверки, необходимо изменить административный кодекс: "сейчас получается так, что штрафуют за факт управления. Человек может прокатиться по МКАДу, по кругу и получить 30-40 штрафов, пока эти штрафы по почте дойдут, может так оказаться, что человек недельку покатается по городу, а потом хоть машину отдавай за долги".
Он также напомнил, что раньше страховые компании боролись за клиентов и напоминали, что страховка скоро кончится, а сейчас "все давно "забили" на это", и водители могут оказаться без полиса неумышленно.
"Если эта система заработает, под раздачу попадет очень много людей случайных - кто-то просто забыл, у кого-то некорректно в базе данных полис отображается", - отметил Холодов.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)ОСАГОРоссияОбщество
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