Финалист "Ты супер!" написал новую песню

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Участник международного вокального шоу "Ты супер!" Богдан Вандышев выпустил вторую песню. Он сам написал слова и музыку для новой композиции.

Песня называется "Внутри", Вандышев написал ее во время поездки по ночной Москве в такси.

"Я хочу избежать шаблонности при подаче смысла. Для меня важно, чтобы каждый слушатель смог найти в этой музыке самого себя. Создадут ли они новую историю или же услышат отголоски из своего прошлого - решать только им", – пояснил юный артист.

Богдан принимал участие во втором и третьем сезонах международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Юноша дважды становился финалистом этого проекта. В этом году он окончил музыкальное училище и поступил Российскую академию музыки имени Гнесиных.

Дебютной композицией Богдана стала песня "Нет", которую скачали в сети более 100 тысяч раз. Сейчас финалист проекта "Ты супер!" продолжает работу над новыми синглами.