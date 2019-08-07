Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T12:09Z
https://ria.ru/20190807/1557248828.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/94/1557249448_0:441:2047:1592_1036x0_80_0_0_b6aca9eaa4c9ee4ff1b0349de3047384.jpg
РИА Новости

Финалист "Ты супер!" написал новую песню

12:09, 7 августа 2019
268
© Фото : PR НТВУчастник проекта "Ты супер!" Богдан Вандышев
Участник проекта Ты супер! Богдан Вандышев
© Фото : PR НТВ
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Участник международного вокального шоу "Ты супер!" Богдан Вандышев выпустил вторую песню. Он сам написал слова и музыку для новой композиции.
Песня называется "Внутри", Вандышев написал ее во время поездки по ночной Москве в такси.
"Я хочу избежать шаблонности при подаче смысла. Для меня важно, чтобы каждый слушатель смог найти в этой музыке самого себя. Создадут ли они новую историю или же услышат отголоски из своего прошлого - решать только им", – пояснил юный артист.
Богдан принимал участие во втором и третьем сезонах международного вокального шоу "Ты супер!" для детей, оставшихся без попечения родителей. Юноша дважды становился финалистом этого проекта. В этом году он окончил музыкальное училище и поступил Российскую академию музыки имени Гнесиных.
Участница проекта Ты супер! Алена Румянцева
30 мая, 14:14
НТВ покажет документальный фильм о суперсезоне "Ты супер!"
Дебютной композицией Богдана стала песня "Нет", которую скачали в сети более 100 тысяч раз. Сейчас финалист проекта "Ты супер!" продолжает работу над новыми синглами.
Конкурс "Ты супер!" проводят телеканал НТВ, международное информационное агентство и радио Sputnik и Министерство просвещения России.
100001
Обсудить 0
НТВ (телеканал)Шоу "Ты супер"Общество
Рекомендуем
Модель и актриса Ирина Шейк
Комик Селеста Барбер спародировала Ирину Шейк
РИА
Новости
Американская певица Холли Бейли
Холли Бэйли ответила тем, кто не хочет ее видеть в "Русалочке"
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Филипп Киркоров поражен внезапной смертью Аллы Вербер
Телеведущий Владимир Познер
Познер рассказал, кого считает величайшим гением в истории
Лента
новостей
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция и США будут совместно создавать зону безопасности в Сирии
Алмазбек Атамбаев
Биография Алмазбека Атамбаева
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Салон самолета
Авиадебошир устроил разврат на рейсе Симферополь — Петербург
Артемий Лебедев на бизнес-форуме Амоконф
Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
Михаил Круг
СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
09:13СМИ: Минпромторг просит 150 млрд рублей на защиту автопрома от санкций
09:11Якутские школьники забросали камнями птиц экопарка "Лебединое озеро"
Лента новостейМолния