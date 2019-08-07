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РИА Новости

На Украине опубликовали официальный список депутатов Рады

11:47, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 7 авг - РИА Новости. Список будущих депутатов Верховной рады опубликован в официальном издании парламента "Голос Украины" в среду.
Как сообщается, он напечатан на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами. Фамилии вновь избранных депутатов опубликованы в алфавитном порядке с указанием краткой информации о них и округа, на котором они были избраны. При этом в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.
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Внеочередные парламентские выборы прошли на Украине 21 июля. После обработки 100% протоколов партия Зеленского "Слуга народа" набрала 43,16%, на втором месте идет "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрия Бойко с 13,05%. Третье место занимает партия экс-премьера Юлии Тимошенко "Батькивщина" с 8,18%, далее идет партия бывшего президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", у нее 8,10%. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука "Голос" с 5,82%. Официальные результаты выборов должны были быть обнародованы ЦИК до 5 августа включительно. Однако Центризбирком Украины сообщил, что не может объявить в срок результаты парламентских выборов из-за необходимости уточнить данные в одном округе.
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