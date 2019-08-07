На Украине опубликовали официальный список депутатов Рады

Как сообщается, он напечатан на основании договора с Центральной избирательной комиссией и в соответствии с предоставленными им оригиналами. Фамилии вновь избранных депутатов опубликованы в алфавитном порядке с указанием краткой информации о них и округа, на котором они были избраны. При этом в опубликованном списке отсутствует информация о победителе на выборах в 210 мажоритарном округе.