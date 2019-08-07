"Взбудоражили всю страну": Пугачева испугала подписчиков в Instagram

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Певица Алла Пугачева испугала поклонников, опубликовав двусмысленный пост в Instagram.
Артистка опубликовала соболезнования после смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Певица прикрепила к записи изображение горящей свечи и сопроводила снимок надписью "Прощай, Алла".
Некоторые поклонники певицы не сразу правильно поняли ее обращение.
"Господи, напугалась!... Светлая память – Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни – Алле Пугачевой!!!" – написала @maiya_semi.
"У меня дыхание перехватило", – призналась @viktoriykositcina.
"Алла Борисовна, милая, осторожнее… полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом.. а Вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!!" – добавила @nasyrovanailia.
6 августа, 19:02Биография Аллы Вербер
"Взбудоражили всю страну. Поругал бы вас. Но не могу. Слишком сильно люблю", — написал @vanmushkarss.
"Что же вы так пугаете нас всех, голова закружилась", — отметила @yamandaeva_ta.
Вице-президент ювелирной фирмы Mercury и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла, находясь в Италии.
В ЦУМе она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.