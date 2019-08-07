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РИА Новости

"Взбудоражили всю страну": Пугачева испугала подписчиков в Instagram

11:48, 7 августа 2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПевица Алла Пугачева
Певица Алла Пугачева
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Певица Алла Пугачева . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Певица Алла Пугачева испугала поклонников, опубликовав двусмысленный пост в Instagram.
Артистка опубликовала соболезнования после смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Певица прикрепила к записи изображение горящей свечи и сопроводила снимок надписью "Прощай, Алла".
Некоторые поклонники певицы не сразу правильно поняли ее обращение.
"Господи, напугалась!... Светлая память – Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни – Алле Пугачевой!!!" – написала @maiya_semi.
"У меня дыхание перехватило", – призналась @viktoriykositcina.
"Алла Борисовна, милая, осторожнее… полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом.. а Вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!!!" – добавила @nasyrovanailia.
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
6 августа, 19:02
Биография Аллы Вербер
"Взбудоражили всю страну. Поругал бы вас. Но не могу. Слишком сильно люблю", — написал @vanmushkarss.
"Что же вы так пугаете нас всех, голова закружилась", — отметила @yamandaeva_ta.
Вице-президент ювелирной фирмы Mercury и фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер умерла, находясь в Италии.
В ЦУМе она занималась закупкой товара для престижных российских магазинов и формированием новых коллекций.
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Шоу-бизнесАлла Пугачева
Популярные комментарии
Ой господи, прям все так напугались...аж читать смешно.
7 августа, 12:18
aanelena0709
3340003
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