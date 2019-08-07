СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В дом, принадлежавший убитому певцу Михаилу Кругу, для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева, сообщает портал В дом, принадлежавший убитому певцу Михаилу Кругу, для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева, сообщает портал Tverigrad.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.

"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — пояснил собеседник портала.

Кроме того, по данным журналистов, в Тверь доставили еще одного наемного убийцу, который также отбывает пожизненное заключение. Речь идет об Александре Осипове, который фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.

Авторы материала не исключают, что Агеев сам сознался в соучастии в убийстве, так как возобновление следственных действий позволило ему на время покинуть колонию особого режима.

О следственном эксперименте в доме Михаила Круга РИА Новости рассказала сестра артиста Ольга Медведева, однако никаких подробностей она не сообщила.