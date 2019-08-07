СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В дом, принадлежавший убитому певцу Михаилу Кругу, для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева, сообщает портал Tverigrad.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.
"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — пояснил собеседник портала.
Кроме того, по данным журналистов, в Тверь доставили еще одного наемного убийцу, который также отбывает пожизненное заключение. Речь идет об Александре Осипове, который фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.
Авторы материала не исключают, что Агеев сам сознался в соучастии в убийстве, так как возобновление следственных действий позволило ему на время покинуть колонию особого режима.
О следственном эксперименте в доме Михаила Круга РИА Новости рассказала сестра артиста Ольга Медведева, однако никаких подробностей она не сообщила.
Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.