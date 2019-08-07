Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-07T11:45Z
https://ria.ru/20190807/1557248464.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155724/35/1557243506_0:0:620:349_1036x0_80_0_0_b6bc01bda6d965bf126a463c839cc9df.jpg
РИА Новости

СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве Михаила Круга

11:45, 7 августа 2019
79545
Михаил Круг
Михаил Круг
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. В дом, принадлежавший убитому певцу Михаилу Кругу, для проведения следственного эксперимента привозили киллера банды "Волков" Александра Агеева, сообщает портал Tverigrad.ru со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Агеев отбывает пожизненное наказание за многочисленные преступления, совершенные с конца 1990-х до середины 2000-х.
"Агеев был вторым человеком, который забрался в дом Круга. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов", — пояснил собеседник портала.
Кроме того, по данным журналистов, в Тверь доставили еще одного наемного убийцу, который также отбывает пожизненное заключение. Речь идет об Александре Осипове, который фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, который, в свою очередь, якобы сознался в убийстве Круга.
Могила Михаила Круга на Дмитрово-Черкасском кладбище Твери
Вчера, 08:11
СМИ: в доме Михаила Круга проведен следственный эксперимент
Авторы материала не исключают, что Агеев сам сознался в соучастии в убийстве, так как возобновление следственных действий позволило ему на время покинуть колонию особого режима.
О следственном эксперименте в доме Михаила Круга РИА Новости рассказала сестра артиста Ольга Медведева, однако никаких подробностей она не сообщила.
Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года. Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.
14219501854848
Обсудить 12
Михаил КругПроисшествия
Популярные комментарии
Восхвалял блатоту, блатота его и погубила...
7 августа, 12:35
РСРоман Серов
75102220
Мотив какой? Ждём также заказчиков убийства генерала Рохлина. Ельцина уже давно нет, а имя не названо.
7 августа, 11:56
vvab6
7100002
Рекомендуем
Владимир Путин во время телефонного разговора
Кремль раскрыл детали разговора Путина и Зеленского
РИА
Новости
Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
Лондон признал отсутствие доказательств причастности Кремля к делу Скрипаля
Врач скорой медицинской помощи
В Магнитогорске прогремел взрыв в автомобиле
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский рассказал о разговоре с Путиным о ситуации в Донбассе
Лента
новостей
Южные Курилы
В Японии ответили на ноту российского МИД по южным Курилам
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
В ДТП под Новороссийском пострадали более тридцати человек, есть жертвы
Руки в наручниках
СМИ сообщили о следственном эксперименте в доме Михаила Круга
Мужчины играют в карты на улице в Индии
В Индии мужчина проиграл жену в покер и позволил ее изнасиловать
Спецназ на территории дома Алмазбека Атамбаева
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
Киргизский спецназ на территории резиденции бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш
В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
Певец Филипп Киркоров
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Монумент Независимости Украины в Киеве
На Украине потребовали смены мирового порядка
Дождь в Москве
Синоптики предупредили москвичей о погодном коллапсе
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Детская площадка во дворе жилого дома
В Поморье мужчина бросил на землю мальчика, сбившего на велосипеде его сына
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:52Спецслужбы: сторонники Атамбаева в качестве живого щита использовали детей
09:51Миллионер предложил крупное вознаграждение за соблазнение своей невесты
09:50Автобус, сорвавшийся с обрыва под Новороссийском, проходил техосмотр в июне
09:48В поселке Каменка, где произошел пожар на складе, сняли режим ЧС
09:43Жительница Уфы погибла от укусов собаки в гостях у подруги
09:41ВСУ семь раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:40В прокуратуре рассказали о погибших в ДТП под Новороссийском
09:33В Еврейской автономной области объявили штормовое предупреждение
09:31Свидетель убийства Круга задушил двух сокамерников, пишут СМИ
09:26В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений
09:25Адвокат Сущенко рассказал о его согласии отбывать наказание на Украине
09:25В Челябинской области трое детей отравились угарным газом
09:22Трубопровод, снабжающий НПЗ "Нафтан", полностью очистили от "грязной" нефти
09:21В Красноярском крае расследуют 15 уголовных дел о незаконных вырубках леса
09:20ФАС начала расследование против Apple на рынке приложений для iOS
09:19Прокуратура возбудила дело после ДТП с автобусом под Новороссийском
09:19В поселке Каменка, где был пожар на арсенале, начались ремонтные работы
09:18Ространснадзор проверит перевозчика после ДТП с автобусом на Кубани
09:17В МВД сообщили о состоянии водителя легковушки после ДТП под Новороссийском
09:16Мэрия Барселоны разрешила женщинам плавать топлесс в городских бассейнах
Лента новостейМолния