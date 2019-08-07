Маск показал посадку головного обтекателя ракеты Falcon 9 на судно в океане

Ракета Falcon 9 в среду стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи для Израиля Amos-17.

Спутник Amos-17 должен прийти на смену запущенному в 2011 году космическому аппарату Amos-5, связь с которым был потеряна в 2015 году. Amos-17 будет обеспечивать передачу сигналов Ka-, Ku- и C-диапазонов и расширит покрытие оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.