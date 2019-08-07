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РИА Новости

Маск показал посадку головного обтекателя ракеты Falcon 9 на судно в океане

11:41, 7 августа 2019
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© AP Photo / John RaouxЭлон Маск
Элон Маск
© AP Photo / John Raoux
Элон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в среду видео парашютной посадки створки головного обтекателя ракеты-носителя Falcon 9, запустившей израильский телекоммуникационный спутник Amos-17, на судно в Атлантическом океане.
Ракета Falcon 9 в среду стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи для Израиля Amos-17.
На своей странице в Twitter Маск поместил видео, на котором створка головного обтекателя ракеты Falcon 9 после запуска спутника Amos-17 на парашюте попадает в сетку, развернутую на специальном судне в Атлантическом океане. Обтекатель планируется использовать повторно.
В начале июля компания SpaceX впервые показала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Спутник Amos-17 должен прийти на смену запущенному в 2011 году космическому аппарату Amos-5, связь с которым был потеряна в 2015 году. Amos-17 будет обеспечивать передачу сигналов Ka-, Ku- и C-диапазонов и расширит покрытие оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.
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Популярные комментарии
Посадка на корабль показывает отсталость России в этом направлении, то что у американцев заняло 5 лет у нас займёт 15. Только модернизированные советские двигатели это всё что у россии осталось в космонавтике. А современных технологий нет, ну или только в мультиках для руководства и для повышения рейтинга.
7 августа, 12:03
ХоХочу официально заявить, что
63200018
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