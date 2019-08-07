Маск показал посадку головного обтекателя ракеты Falcon 9 на судно в океане

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Основатель компании SpaceX Илон Маск опубликовал в среду видео парашютной посадки створки головного обтекателя ракеты-носителя Falcon 9, запустившей израильский телекоммуникационный спутник Amos-17, на судно в Атлантическом океане.
Ракета Falcon 9 в среду стартовала с космодрома на мысе Канаверал и вывела на орбиту спутник связи для Израиля Amos-17.
Rocket fairing falling from space (higher res) pic.twitter.com/sa1j10qAWi— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2019
На своей странице в Twitter Маск поместил видео, на котором створка головного обтекателя ракеты Falcon 9 после запуска спутника Amos-17 на парашюте попадает в сетку, развернутую на специальном судне в Атлантическом океане. Обтекатель планируется использовать повторно.
В начале июля компания SpaceX впервые показала видео возвращения на Землю головного обтекателя ракеты Falcon Heavy после запуска группы спутников в конце июня.
Спутник Amos-17 должен прийти на смену запущенному в 2011 году космическому аппарату Amos-5, связь с которым был потеряна в 2015 году. Amos-17 будет обеспечивать передачу сигналов Ka-, Ku- и C-диапазонов и расширит покрытие оператора Spacecom на территории Африки, на Ближнем Востоке и в Европе.