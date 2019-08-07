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РИА Новости

Площадь лесных пожаров в Сибири составила около 1,5 миллиона гектаров

11:34, 7 августа 2019
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© Фото : Федеральная АвиалесоохранаТушение лесных пожаров
Тушение лесных пожаров
© Фото : Федеральная Авиалесоохрана
Тушение лесных пожаров
НОВОСИБИРСК, 7 авг – РИА Новости. Лесные пожары в регионах Сибирского федерального округа полыхают на общей площади около 1,5 миллиона гектаров, из 248 очагов локализовано 235, сообщил журналистам в среду представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"На территории Сибири на землях лесного фонда округа действует 248 очагов лесных пожаров. Площадь пожаров более 1,5 миллиона гектаров. Локализовано 235 пожаров. Действует 160 очагов крупных лесных пожаров", - сказал он.
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По его словам, в Красноярском крае по данным на утро среды действует 111 очагов пожаров площадью более 800 тысяч гектаров. За сутки в регионе возникло 19 новых очагов пожаров. В Иркутской области – 136 пожаров на общей площади более 600 тысяч гектаров. Также единичные лесные пожары фиксируются в Омской, Томской областях и Алтайском крае.
"Всего на тушении пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области задействованы аэромобильные группировки шести субъектов СФО и группировка Уральского учебно-спасательного центра. В настоящий момент на месте работают 505 человек и 29 единиц техники – это наземная группировка", - сказал Винаков.
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Он отметил, что от МЧС лесные пожары тушат четыре самолета Бе-200, из них два в Иркутской области и два в Красноярском крае, три вертолета Ми-8, вертолет Ми-26 в Иркутской области и самолет Ил-76 в Иркутской области. Руководит тушением лесных пожаров первый замминистра МЧС РФ Александр Чуприян.
Представитель спасательного ведомства добавил, что дымка, до недавнего времени сохранявшаяся над многими регионами Сибири, в связи со сменой ветров ушла и регионы не ощущают дыма и гари. Дым, по его словам, уходит в сторону севера в малонаселенные районы.
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Лесные пожары в Сибири в 2019 годуРоссияПроисшествия
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