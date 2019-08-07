Зеленский готов прервать визит в Турцию в случае обострения в Донбассе

КИЕВ, 7 авг – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе может прервать свой визит в Турцию.

Зеленский в среду начнет двухдневный визит в Турцию, там запланированы его переговоры с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом и встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем.