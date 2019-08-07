В Ачинске проверят систему оповещения после ЧП на военном складе

"Глава города Илай Ахметов поручил муниципальной службе ЕДДС провести комплексную техническую проверку системы как центрального, так и мобильного оповещения населения с помощью громкоговорителей. Специалисты проверят четкость восприятия речевого оповещения и подготовят необходимые мероприятия по улучшению резкости речевой информации", - говорится в сообщении.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли 5 июля на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, было эвакуировано около 16 тысяч человек. На территории Ачинского района вводили режим ЧС. Минобороны 6 июля сообщило, что пожар на складе ликвидирован, детонация боеприпасов прекратилась. Позже власти сняли режим ЧС в Ачинске. Людям, за исключением жителей Каменки, позволили вернуться домой.